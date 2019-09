Negativiteit overheerst bij FOX; Van Basten wijst twee PSV-spelers terecht

PSV won donderdagavond op eigen veld met 3-2 van Sporting Portugal en begon zo met drie punten aan de groepsfase van de Europa League. Ronald de Boer en Marco van Basten zijn ondanks de overwinning echter kritisch op de ploeg van trainer Mark van Bommel.

De Boer stelt direct na afloop bij FOX Sports dat PSV 'wel een beetje heeft gezwijnd'. "Ik vind dat PSV, ondanks de drie goals, heel matig speelde. Ik denk dat ze in totaal tien minuten, maximaal een kwartier op niveau hebben gespeeld. Voor de rest was het heel pover", vindt de oud-middenvelder. "Het is heerlijk: je hebt drie punten behaald tegen waarschijnlijk je grootste concurrent in de groep. Maar het voetbal dat Mark van Bommel waarschijnlijk voor ogen heeft, heeft hij vandaag niet gezien."

PSV zat donderdagavond al na 25 minuten voetballen op rozen, door een goal van Donyell Malen en een eigen doelpunt van Sebastián Coates. De Eindhovenaren moesten op slag van rust de aansluitingstreffer van Sporting incasseren, maar vrijwel onmiddellijk na de onderbreking herstelde Timo Baumgartl de voordelige marge van twee alweer in ere voor de Eindhovenaren.

Van Basten vindt dat PSV de wedstrijd na de 3-1 van Baumgartl eenvoudiger had moeten uitspelen. In plaats daarvan maakte Sporting het in de slotfase nog even spannend met een nieuwe aansluitingstreffer. "Je komt in de tweede helft vrij snel voor met 3-1. Je zou het daarna slimmer moeten kunnen uitspelen", stelt de oud-spits, die twee PSV'ers in het bijzonder verantwoordelijk houdt. "De middenvelders Rosario en Hendrix zijn de spelers die zich in het spel moeten laten betrekken. Als zij gedekt worden, dan zullen de spelers van Sporting naar voren lopen en genieten de voorste spelers van PSV uiteraard meer vrijheid. Doen de spelers van Sporting dat niet, dan kan je het juist met driehoekjes uitspelen. Dat heb je eigenlijk heel weinig gezien. Maar uiteindelijk is het resultaat wel het belangrijkste", aldus Van Basten.