Dost hard onderuit tegen Arsenal; De Jong ziet concurrent prachtig scoren

Arsenal is met een overwinning begonnen aan het nieuwe Europa League-seizoen. De verliezend finalist van vorig seizoen won donderdagavond in Groep F met ruime cijfers op bezoek bij Eintracht Frankfurt: 0-3. Bas Dost speelde bij de Duitsers bijna zeventig minuten, maar slaagde er niet in zijn stempel op de wedstrijd te drukken. In Groep A won Sevilla met dezelfde cijfers van Qarabag FK. Luuk de Jong ontbrak in de wedstrijdselectie van de Andalusiërs en zag zijn directe concurrent Javier Hernández een fraai doelpunt maken. In Groep D, de poule van PSV, won LASK Linz met 1-0 van Rosenborg BK.

Eintracht Frankfurt - Arsenal 0-3

Arsenal begon zonder een groot aantal vaste waarden in Frankfurt. Onder meer Bernd Leno Dani Ceballos, Mattéo Guendouzi en Nicolas Pépé werden op de bank gehouden door Emery, terwijl Sokratis Papastathopoulos en Mesut Özil de reis naar Duitsland zelfs helemaal niet hadden gemaakt. Eintracht Frankfurt startte met Bas Dost in de spits en kon aanvankelijk gelijke tred houden met de bezoekers uit Engeland. Arsenal draaide de duimschroeven in het laatste kwartier voor rust echter aan en wist zeven minuten voor de onderbreking op voorsprong te komen. Joe Willock werd op links gevonden door Bukayo Saka, waarna de jonge middenvelder naar binnen trok en via een verdediger en de onderkant van de lat scoorde: 0-1.

Na tien minuten voetballen in de tweede helft was Granit Xhaka dicht bij de 0-2, maar hij trof uit een hoekschop de lat. Kort erna bediende Filip Kostic André Silva aan de overzijde, maar de Portugese aanvaller van Eintracht Frankfurt schoot in zeer kansrijke positie over. Dost kon het verschil ondertussen niet maken en werd halverwege het tweede bedrijf afgelost door Gonçalo Paciência. De Commerzbank-Arena maakte zich op voor een slotoffensief van de thuisploeg, maar zover kwam het uiteindelijk niet. Dominik Kohr werd tien minuten voor tijd met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld gestuurd en in de absolute slotfase liep Arsenal door doelpunten van Saka en Pierre-Emerick Aubameyang verder weg de Duitsers.

Qarabag FK - Sevilla 0-3

Sevilla trad donderdagavond in Baku aan zonder Luuk de Jong, die buiten de wedstrijdselectie werd gelaten. Met Nemanja Gudelj in de basis gingen de Andalusiërs vanaf het begin op zoek naar een treffer. Tot grote kansen leidde dat in de eerste helft niet, al was Javier Hernández, beter bekend als Chicharito, meerdere keren dreigend. Na rust sloeg de Mexicaanse spits alsnog toe voor Sevilla. Hernández schoot een vrije trap prachtig in de kruising. Even later werd Munir El Haddadi vrij voor de keeper van Qarabag gezet, waarna de vleugelspits met een prachtige lob wist te scoren. Oliver Torres bepaalde de eindstand vlak voor tijd op 0-3 met een schitterende omhaal.

LASK Linz - Rosenborg BK 1-0

LASK Linz staat na donderdagavond samen met PSV bovenaan in Groep D. Rosenborg BK schikte zich vanaf de openingsfase in een defensieve rol, terwijl de Oostenrijkers een vroege inzet van Samuel Tetteh gekeerd zagen worden. In de blessuretijd van de eerste helft kwam LASK alsnog op voorsprong, nadat James Holland een strak aangesneden hoekschop met zijn zij in het doel wist te werken. Vlak na rust had João Klauss de voorsprong voor LASK kunnen vergroten, maar de inzet van de Braziliaan ging net naast. De overwinning van de thuisploeg kwam echter geen moment in gevaar tegen het matige Rosenborg.