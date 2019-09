PSV klopt Sporting Portugal na show van Malen en Ihattaren

PSV is de groepsfase van de Europa League goed van start gegaan. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen won donderdagavond voor eigen publiek met 3-2 van Sporting Portugal. In de eerste helft grepen de Eindhovenaren een 2-0 voorsprong, maar vlak voor rust kwam Sporting terug tot 2-1. Ook na de pauze werd een marge van twee doelpunten weer verkleind door de Portugezen, maar PSV trok de drie punten over de streep.

Dat het na 25 minuten al 2-0 stond in Eindhoven, was gezien het spelbeeld opvallend te noemen. In de openingsfase tastten beide ploegen af en waren er geen kansen. Zowel PSV als Sporting bouwde voorzichtig op. De ploeg van Mark van Bommel toonde zich echter ook bedreven in het countervoetbal en opende na negentien minuten de score. Na een prachtige lange bal van Mohamed Ihattaren, met de buitenkant van de voet, stormde Donyell Malen af op het doel van Sporting. De spits had weliswaar twee tegenstanders voor zich, maar vond de ruimte om de bal diagonaal in de verre hoek te krullen: 1-0.

Ook voorafgaand aan het tweede doelpunt combineerde PSV fraai. Malen en Ihattaren vonden elkaar op het middenveld, waarna laatstgenoemde Bruma lanceerde aan de rechterflank. De voorzet van Bruma op de doorgelopen Malen werd vervolgens door Sebastián Coates in zijn eigen doel gegleden. Er leek voor PSV geen vuiltje aan de lucht, todat Sporting na 36 minuten plots een strafschop kreeg. Aan de zijkant van het zestienmetergebied beging Jorrit Hendrix een onhandige en verkeerd getimede tackle op Yannick Bolasie. De daaropvolgende penalty werd benut door Bruno Fernandes, al koos doelman Jeroen Zoet wel de juiste hoek.

Na 43 minuten gingen in het Philips Stadion de handen op elkaar voor de 43 jaar oud geworden Fernando Ricksen; zijn voormalig ploeggenoot Van Bommel was tot tranen toe geroerd. In de tweede helft begon PSV uitstekend. Een hoekschop van Ihattaren werd net gemist door Nick Viergever, waarna Timo Baumgartl de bal wel goed en zuiver op zijn voet kreeg: 3-1. Ihattaren, 17 jaar en 219 dagen oud, werd de jongste speler ooit die twee assists gaf in een Europa League-duel. Even na het doelpunt had Bruno Fernandes zijn ploeg weer dichterbij kunnen brengen: van dichtbij knikte de sterspeler van Sporting tegen de buitenkant van de paal aan.

PSV kreeg enkele kansen op de 4-1: Malen schoot vanbuiten het strafschopgebied in de korte hoek en zag doelman Renan Ribeiro redding brengen, waarna een kopbal van Denzel Dumfries hetzelfde lot kende. Gaandeweg de tweede helft kwam Sporting er meer aan te pas. Zoet bracht reddingen op schoten van Cabral en Bruno Fernandes, maar invaller Pedro Mendes nam de 3-2 toch nog voor zijn rekening. De twintigjarige aanvaller draaide weg bij Baumgartl en zocht de hoek uit met een knap schot. Plots was de spanning volledig terug, maar PSV hield de voorsprong vast. Sterker nog: in de blessuretijd waren invallers Ritsu Doan en Cody Gakpo dicht bij de 4-2.