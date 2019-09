Telefoontje van Mark van Bommel aan Marcel Keizer leverde niets op

Mark van Bommel hoopte informatie in te winnen bij Marcel Keizer over Sporting Portugal, maar kreeg nul op het rekest van zijn collega-trainer. Voorafgaand aan het duel van donderdagavond nam de oefenmeester van PSV contact op met Keizer, die begin deze maand werd ontslagen bij de club uit Lissabon.

"We hebben hem geprobeerd te bellen. Maar uit respect voor Sporting wilde hij niets zeggen, en dat snap ik wel", aldus Van Bommel in gesprek met FOX Sports. "Ik denk dat hij daar goed gewerkt heeft. En de mensen met wie hij gewerkt heeft zitten daar nog steeds. Ja, dan doe je dat niet." Keizer stond sinds november 2018 aan het roer bij Sporting, maar moest vertrekken na een slecht begin van het nieuwe seizoen.

Keizer werd opgevolgd door Leonel Pontes. Hoewel Sporting in een mindere fase zit, denkt Van Bommel dat het vertrek van Keizer 'eerder een nadeel' dan een voordeel is voor PSV. "Want ik weet niet precies wat de nieuwe coach op langere termijn gaat doen. Ik verwacht dat hij iets heel anders gaat doen dan afgelopen weekend", aldus Van Bommel in gesprek met RTL 7. Sporting remiseerde zondag met 1-1 bij Boavista.