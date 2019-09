Dimitar Berbatov kondigt pensioen aan: ‘Al is dit niet echt het einde’

Dimitar Berbatov speelde anderhalf jaar geleden zijn laatste wedstrijd namens het Indiase Kerala Blasters en daar zal het ook bij blijven. De 38-jarige Bulgaar heeft donderdagmiddag namelijk bekendgemaakt definitief een punt achter zijn loopbaan te zetten. Berbatov maakte in het verleden naam als spits van onder meer Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur en Manchester United.

“Mijn laatste wedstrijd was al meer dan een jaar geleden, dus ik denk dat dit het juiste moment is om te stoppen. Hoewel, als ik erover nadenk is dit niet echt het einde, omdat ik hoe dan ook bij het spel betrokken zal blijven. De tijd is wel aangebroken om te zeggen dat ik na bijna twintig jaar stop als professioneel voetballer”, laat hij weten in een verklaring op zijn social media-kanalen. “Ik zal het enorm gaan missen! Alles! De wedstrijden, de trainingen, de doelpunten, de voorbereidingen, de druk, mijn ploeggenoten… het gejuich van de fans na weer een doelpunt.”

“Ik heb het geluk gehad dat ik de kans kreeg om met een aantal van de beste spelers ooit te spelen en ook tegen een aantal van de beste spelers ooit. Dat betekent nog meer voor mij omdat ik uit een klein land kom. Ik heb mijn hoogte- en dieptepunten gekend, een aardig aantal prijzen gewonnen en onderweg ook nog wat doelpunten gemaakt. Ik heb gespeeld op de manier waarop ik wilde spelen en ik heb de doelpunten gemaakt die ik wilde maken! Ik wil iedereen bedanken die mij heeft geholpen me te ontwikkelen tot de speler die ik altijd heb willen zijn!”

Berbatov begon zijn loopbaan eind jaren negentig van de vorige eeuw bij CSKA Sofia en speelde achtereenvolgens voor Leverkusen, Tottenham, Manchester United, Fulham, AS Monaco, PAOK Saloniki en Kerala Blasters. Zijn grootste successen vierde hij bij the Red Devils, waarmee hij onder meer twee landstitels en het WK voor clubs won. In 149 wedstrijden in dienst van de Engelse grootmacht maakte hij uiteindelijk 56 doelpunten, terwijl hij in totaal 243 goals en bijna 100 assists produceerde in 605 optredens.