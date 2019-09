‘Joël Veltman kan het nooit meer goed doen, maar gelukkig kan hij dat aan’

Joël Veltman kwam vorig seizoen vooral als rechtsback in actie namens Ajax, maar in de huidige voetbaljaargang wordt hij tijdens belangrijke wedstrijden vaak in het hart van de verdediging geposteerd. Afgelopen dinsdag speelde hij daar ook in de Champions League tegen Lille OSC en Henk Spaan merkt op dat de waardering voor Veltman in het buitenland eigenlijk hoger ligt dan in eigen land.

“Op alle Franse sites die ik zag, kreeg Veltman een hoger cijfer dan Daley Blind”, begint Spaan in Het Parool over Veltman, die in Nederland vaak met kritiek te maken krijgt. “Niet gehinderd door een verleden, noch door de vooroordelen die daaraan waren ontsproten, beoordeelden de Fransen Ajax’ centrale verdedigers op hun waarde. Veltman was dinsdagavond beter dan Blind”, vervolgt de columnist. Edson Álvarez, met een doelpunt belangrijk voor Ajax, was dinsdagavond eveneens onderwerp van gesprek, zo merkt Spaan op.

Sergiño Dest was na afloop van de wedstrijd tegen Lille OSC te spreken over het optreden van Ajax.

“‘Álvarez speelt nooit een bal vooruit’ is ook een waarheid die aan Frankrijk voorbijgaat, gezien die bal over veertig meter op Promes”, schrijft hij over de Mexicaan, die kritiek kreeg omdat hij als middenvelder niet vaak genoeg de offensieve optie zou zoeken. Spaan is echter kritisch over de manier waarop spelers op tv benaderd worden: “Wat me de laatste maanden opvalt, is de mate waarin de officiële analisten, een mavo van deskundigheid, elkaar nababbelen.”

“Zo kan Veltman het nooit meer goed doen, behalve op deze plek, maar gelukkig beschikt hij over een psyche die alles aankan. Gezien een reactie van Álvarez op Twitter, een grappig gifje, is ook hij niet van plan zich te laten kisten door de permanente babbelbox, zo typerend vormgegeven op FOX Sports”, doelt hij op een gevatte reactie van de centrale verdediger annex controlerende middenvelder op een artikel met kritiek van Ronald de Boer.

