AZ troeft Man City af: ‘Zij hadden duidelijke ambitie om hem in te lijven’

AZ maakte eerder deze week melding van de komst van Hakon Evjen, die voor naar verluidt 2,5 miljoen euro wordt overgenomen van FK Bodö/Glimt. Het negentienjarige talent zal zich in januari aansluiten bij de Alkmaarders en AZ heeft door deze slag een aantal clubs van naam afgetroefd. Evjen werd genoemd bij onder meer Ajax en Anderlecht, maar van de andere gegadigden lijkt Manchester City het meest concreet te zijn geweest.

“Er is op verschillende niveaus veel interesse in Hakon geweest en we zijn altijd op zoek geweest naar de juiste club op het juiste moment. City wilde hem hebben, maar hij kon daar niet meteen instromen in de hoofdmacht. We hadden bovendien het gevoel dat we niet konden controleren aan welke club hij uitgeleend zou worden en daarom geloven we dat AZ de veiligere en betere keuze is”, legt zaakwaarnemer Morten Wivestad uit aan het Noorse VG.

“Manchester City had de duidelijke ambitie om hem in te lijven. Ze dachten dat hij de potentie had, maar hij zou niet naar het eerste gaan. Daarom hebben we AZ gekozen.” Wivestad verwacht dat zijn cliënt in Alkmaar de kans krijgt om zich verder te ontplooien: “We moeten tegelijkertijd aan de korte en aan de lange termijn denken. AZ en de Eredivisie zijn op dit moment het perfecte niveau voor Hakon.”

“Als hij het daar goed doet, zal hij de kans krijgen om geleidelijk naar een topcompetitie toe te groeien. Hakon staat met beide voeten op de grond en denkt aan zijn eigen ontwikkeling. Zowel wij, hijzelf als zijn familie werken goed samen en zijn het eens over de weg die voor ons ligt”, sluit de belangenbehartiger af. Evjen zelf heeft ook hoge verwachtingen van overgang: “Ik heb het gevoel dat alles enorm goed verlopen is. Het is belangrijk om die goede samenwerking te hebben als je zo’n stap zet. AZ heeft ook veel moeite gedaan om mij hier te krijgen, dus alles voelt goed”, voegt hij toe.