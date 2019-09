FIFA 20: alle 119 stadions in de nieuwe game op Xbox One en PS4

De release van FIFA 20 is in aantocht en in aanloop naar de onthulling van de nieuwe versie werpen we een blik op alle stadions die in de populaire game van EA Sports zijn meegenomen.

In FIFA 20 zijn in total 119 stadions te bespelen: 90 officiële en 29 generieke onderkomens. Ter vergelijking: FIFA 19 telde in total 102 stadions. Voetbalzone doet een stadiontour door alle stadions in FIFA 20 uit de Premier League, Bundesliga, LaLiga, Eredivisie en meer.

Premier League-stadions in FIFA 20

EA Sports is erin geslaagd om de stadions van alle twintig Premier League-clubs in FIFA 20 te verwerken. Ondanks de deal van Manchester United met EA’s rival Konami, zit ook Old Trafford in de nieuwe versie van de game. Bramall Lane, het onderkomen van Sheffield United, maakt zijn debuut in FIFA.





STADION CLUB Anfield Liverpool Bramall Lane Sheffield United Carrow Road Norwich City Emirates Stadium Arsenal Etihad Stadium Manchester City Goodison Park Everton King Power Stadium Leicester City London Stadium West Ham United Molineux Stadium Wolverhampton Old Trafford Manchester United Selhurst Park Crystal Palace St James' Park Newcastle United St Mary's Stadium Southampton Stamford Bridge Chelsea The Amex Stadium Brighton & Hove Albion Tottenham Hotspur Stadium Tottenham Hotspur Turf Moor Burnley Vicarage Road Watford Villa Park Aston Villa Vitality Stadium Bournemouth

Engelse Championship-stadions in FIFA 20

Er zijn in total elf stadions te bespelen uit de Engelse Championship, waaronder het Stadium of Light van Sunderland en Kirklees Stadium, van het onlangs gedegradeerde Huddersfield Town.





STADION CLUB Cardiff City Stadium Cardiff City Craven Cottage Fulham Fratton Park Portsmouth KCOM Stadium Hull City Kirklees Stadium Huddersfield Town Kiyan Prince Foundation Stadium QPR Liberty Stadium Swansea City Riverside Stadium Middlesbrough Stadium of Light Sunderland Stoke City FC Stadium Stoke City The Hawthorns West Bromwich Albion

LaLiga-stadions in FIFA 20

Zestien stadions uit LaLiga zijn verwerkt in FIFA 20, inclusief het Santiago Bernabéu van Real Madrid. Ook het Wanda Metrpolitano zit erin, het stadion van Atlético Madrid waar vorig seizoen de Champions League-finale tussen Tottenham Hotspur en Liverpool werd afgewerkt.

Het Camp Nou van Barcelona is niet terug te vinden in FIFA 20 en dat komt door een exclusieve deal van de Catalanen met Konami, waardoor het stadion alleen terug te vinden is in eFootball PES 2020.





STADION CLUB Coliseum Alfonso Perez Getafe Balaidos Celta de Vigo Estadio Benito Villamarin Real Betis Estadio Ciutat de Valencia Levante Estadio de la Ceramica Villarreal Estadio de Mendizorrotza Alavés Estadio Jose Zorrilla Real Valladolid Estadio Mestalla Valencia Estadio San Mamés Athletic Club Estadio Santiago Bernabéu Real Madrid Municipal de Butarque Leganés Municipal de Ipurua Eibar Ramón Sánchez Pizjuán Sevilla RCDE Stadium Espanyol Reale Seguros Stadium Real Sociedad Wanda Metropolitano Atlético Madrid

Segunda División-stadions in FIFA 20

FIFA 20-gamers kunnen gebruik maken van het beroemde Riazor, de thuishaven van Deportivo La Coruña. Of La Rosaleda, het onderkomen van Málaga, dat plaats biedt aan 30.000 toeschouwers.





STADION CLUB Estadio El Alcoraz Huesca Estadio ABANCA-Riazor Deportivo La Coruña Estadio de Gran Canaria Las Palmas Estadio de Montilivi Girona Estadio de Vallecas Rayo Vallecano Estadio La Rosaleda Málaga

FIFA 20 top 100 ratings: drie Oranje-internationals en een Eredivisie-speler

Bekijk hier de honderd beste spelers in FIFA 20. Lees artikel

Bundesliga-stadions in FIFA 20

Fans van het Duitse voetbal komen in FIFA 20 aan hun trekken, want natuurlijk is het Signal Iduna Park met de beroemde Gelbe Wand in het spel verwerkt. Ook de VELTINS-Arena van Schalke 04, de BayArena van Bayer Leverkusen en de Red Bull Arena van RB Leipzig zijn terug te vinden in de game.





STADION CLUB BayArena Bayer Leverkusen Borussia Park Borussia Mönchengladbach Commerzbank Arena Eintracht Frankfurt Esprit Arena Fortuna Düsseldorf Olympiastadion Hertha BSC Opel Arena 1. FSV Mainz PreZero Arena TSG Hoffenheim Red Bull Arena RB Leipzig RheinEnergieStadion 1. FC Köln Signal Iduna Park Borussia Dortmund VELTINS Arena Schalke 04 Volkswagen Arena VfL Wolfsburg Weserstadion Werder Bremen WWK Arena FC Augsburg

Serie A stadions in FIFA 20

Het Italiaanse voetbal wordt matig gerepresenteerd in FIFA 20. Dat komt voornamelijk door een deal die Konami heeft gesloten, waardoor de Italiaanse stadions terugkomen in eFootball PES 2020. Juventus is terug te vinden als Piemonte Calcio en gamers kunnen in FIFA 20 niet spelen in het Allians Stadium. AC Milan, Internazionale, Lazio en AS Roma kunnen hun wedstrijden overigens wel gewoon thuis afwerken.





STADION CLUB San Siro AC Milan/Internazionale Stadio Olimpico AS Roma/Lazio

Overige stadions in FIFA 20

De Johan Cruijff ArenA is te zien in de nieuwe game van FIFA 20, maar de thuishaven van Ajax is dan ook het enige Nederlandse stadion.





STADION CLUB HDI-Arena Hannover 96 Max-Morlock-Stadion 1. FC Nürnberg Mercedes-Benz Arena VfB Stuttgart Volksparkstadion Hamburger SV Parc Olympique Lyonnais Olympique Lyon Stade Vélodrome Olympique Marseille Parc des Princes Paris Saint-Germain Ataturk Olympic Stadium Turkije Wembley Stadium Engeland Donbass Arena Shakhtar Donetsk Otkritie Arena Spartak Moskou/Rusland Johan Cruijff ArenA Ajax BC Place Stadium Vancouver Whitecaps CenturyLink Field Seattle Sounders Dignity Health Sports Park LA Galaxy Mercedes-Benz Stadium Atlanta United Red Bull Arena New York Red Bulls Estadio Azteca Club América/Cruz Azul King Abdullah Sports City Al-Ahli/Al-Ittihad King Fahd Stadium Al-Shabab/Al-Nassr Panasonic Stadium Suita Gamba Osaka

Algemene stadions in FIFA 20