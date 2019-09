Feyenoord, Rangers FC en AZ staan stil bij het overlijden van Fernando Ricksen

Het nieuws over het overlijden van Fernando Ricksen zorgde woensdag voor veel ontzetting in de voetbalwereld en een groot aantal clubs en prominenten spraken al hun medeleven uit. Een dag later zal er ook op het veld stil worden gestaan bij de dood van de voormalig Oranje-international, als zijn voormalige clubs Rangers FC en AZ aantreden in de Europa League.

Rangers ontvangt Feyenoord op het eigen Ibrox en die wedstrijd in de groepsfase van het tweede Europese bekertoernooi zal in het teken staan van Ricksen. De twee ploegen zullen rouwbanden dragen ter nagedachtenis aan de aan de gevolgen van ALS overleden oud-verdediger en voorafgaand aan de wedstrijd wordt er eveneens een minuut stilte in acht genomen.

AZ, net als verder Fortuna Sittard en Zenit Sint-Petersburg een voormalige werkgever van Ricksen, speelt in Europees verband tegen Partizan Belgrado en de Alkmaarders dragen in dat uitduel rouwbanden. De wedstrijden tussen Rangers en Feyenoord en tussen AZ en Partizan gaan allebei om 21.00 uur van start.