Youri Mulder durft weddenschap aan en zet 50 euro in op ‘het nieuwe Ajax’

Deze week is het nieuwe Champions League-seizoen van start gegaan. Youri Mulder is benieuwd welke grootmacht dit jaar de eindoverwinning pakt en stelt dat Barcelona een van de grotere kanshebbers is. De analist laat bij het Belgische Sporza weten dat de Catalaanse topclub wel meer kans had gehad met Neymar in de ploeg.

"Met die hele toestand van Neymar is er ook iets gebeurd in het team van Barcelona", beweert de oud-voetballer. "Ik denk dat ze de Champions League kunnen winnen, maar het was voor Lionel Messi mooi geweest als er nog een andere aas zou geweest zijn, iemand die ook de aandacht naar zich toetrekt. Ousmane Dembélé is dat net niet."

Manchester City smacht al jaren naar de eindzege in de Champions League, weet ook de oud-international van Oranje. Mulder geeft aan dat de Engelse kampioen moet opletten dat het winnen van de Champions League geen obsessie moet worden. "Josep Guardiola is er niet in geslaagd bij Bayern München en nu dreigt het ook bij City niet te lukken."

Ajax maakte vorig seizoen furore in het miljardenbal door met goed spel de halve finales te halen. Wie wordt het Ajax van dit seizoen? "Leipzig zou dat kunnen worden. Dat is mijn dark horse. Ze hebben een hele goeie coach, Julian Nagelsmann. Ik heb 50 euro ingezet op het winnen van de Champions League met Leipzig. Je krijgt 50 keer de inzet. Dat ik dat geld niet zal terugzien? We spreken elkaar in juni."