Diego Simeone tot de orde geroepen: ‘Gronings begreep-ie niet’

Scheidsrechter Siemen Mulder heeft een memorabele avond achter de rug. De arbiter uit Groningen was tijdens het Champions League-duel tussen Atlético Madrid en Juventus (2-2) de vierde man en had langs de lijn onder anderen te maken met Diego Simeone. Mulder erkent dat de Argentijnse trainer een opgewonden standje was tijdens de wedstrijd in het Wanda Metropolitano.

Menig tv-kijker zag dat Mulder op een gegeven moment Simeone probeerde te kalmeren. Ook commentator Wytse van der Goot zag na twintig minuten spelen de discussie tussen de arbiter en de coach. "Ik moet nog bijkomen van gisteravond, want het was bijna niet te doen met hem", knipoogt Mulder in gesprek met RTV Noord.

"Ik ben een paar keer bij Simeone geweest en heb normaal met hem kunnen praten, dat vond ik al heel wat." Mulder zag dat Simeone zoals gewoonlijk fanatiek zijn spelers aanmoedigde. De oefenmeester liep zelfs een keer het veld in. "Toen zei ik: fanatiek coachen is prima, en ga daar ook vooral mee door, maar niet in het veld. Dat kan echt niet."

"In welke taal dat gebeurt? Ik heb het eerst in het Gronings geprobeerd, maar dat begreep-ie niet. Toen heb ik de boodschap alsnog maar in het Engels overgebracht", lacht Mulder, die na afloop keurig een hand kreeg van Simeone. "Je weet dat je tijdens de wedstrijd je handen vol hebt aan die man. Maar laten we eerlijk zijn: het mooiste gebeurde natuurlijk op het veld."