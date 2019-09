Ajacied is niet gediend van kritiek: ‘Dat had hij niet moeten zeggen’

Edson Álvarez begrijpt niet waarom Ronald de Boer zo kritisch op hem is. De analist concludeerde eerder onder meer dat de Mexicaan niet creatief genoeg is om op het middenveld te spelen. Álvarez, die eerder op Twitter al cynisch reageerde op de woorden van De Boer met een gifje, is benieuwd waarom de oud-voetballer zulke harde conclusies trekt.

"Ik ken hem niet", begint Álvarez in een interview met ESPN over De Boer. "Ik heb nog niet het plezier gehad om hem te ontmoeten, maar om de een of andere reden heeft hij dit gezegd. Ik focus me op wat de trainers tegen mij zeggen. Ik vind dat hij dat niet had moeten zeggen, want we zijn een familie en familie kijkt naar elkaar om."

Edson Álvarez reageert met cynisch gifje op kritiek Ronald de Boer

De Mexicaans international doelt op het feit dat De Boer als jeugdtrainer actief is bij de Amsterdammers en jarenlang in het eerste van Ajax speelde. Álvarez heeft wel vaker te maken gehad met kritiek. De 21-jarige verdediger annex middenvelder geeft aan dat hij gewoon hard moet blijven werken om criticasters de mond te snoeren.

"Ik speelde bij mijn vorige club (Club América, red.) als centrale verdediger en toen zagen ze kwaliteiten in mij waardoor ik ook op het middenveld terechtkwam. Ik kan beide posities bekleden. Ik denk dat God mij de gave heeft gegeven om te voetballen", aldus Álvarez, die afgelopen dinsdag nog trefzeker was in de 3-0 overwinning tegen Lille OSC in de Champions League.