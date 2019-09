TOTO's Tips: dit moet je weten over PSV - Ajax

Het seizoen is een paar speelronden oud, Europees voetbal tot de winterstop is gegarandeerd en zowel Ajax en PSV lijken langzaam op stoom te komen. Beide teams staan op dertien punten en de coaches hebben de puzzel voor de ideale basiself bijna gelegd. Zondag is het PSV - Ajax, een wedstrijd die garant staat voor spektakel en doelpunten. Hoe staan de teams er voor en hoe gaat deze titanenstrijd eindigen? Samen met TOTO blikken wij vooruit op de topper.

Als Ajax zondag de zege wil pakken, dan moet het een einde maken aan een bijzondere reeks van PSV. De ploeg uit Eindhoven is namelijk ongeslagen in de laatste vijftig thuiswedstrijden in de competitie. In deze 50 duels wist PSV liefst 45 keer de bezoekende ploeg zonder punten naar huis te sturen. Ook Ajax werd in deze reeks drie keer verslagen. De laatste thuisnederlaag van PSV dateert van 18 september 2016, meer dan drie jaar geleden dus. Saillant detail: Ajax ging vorig seizoen ook na de eerste Champions League groepswedstrijd (3-0 winst op AEK) op bezoek in Eindhoven. Toen verloren de Amsterdammers kansloos met 3-0.

Houdt PSV de punten in Eindhoven? Bekijk hier de quotering voor een thuiszege.

PSV zal zondag echter niet rustig achterover leunen, omdat met Ajax een uiterst productief team langs komt. De mannen van Erik ten Hag kwamen in zeven van de laatste acht wedstrijden in de Eredivisie minimaal vier keer tot scoren. In deze reeks wist alleen Vitesse de Amsterdammers op twee treffers te houden. Met negentien doelpunten uit de eerste vijf Eredivisie-duels is Ajax sowieso goed begonnen: het is voor het eerst sinds 1997/98 dat de club zo vaak scoorde in de eerste vijf speelronden van een seizoen.

Verwacht jij ook dit keer een trefzeker Ajax? Bekijk hier de quotering voor een treffer van de Amsterdammers.

Mocht Ajax het op de heupen krijgen in het Philips Stadion, dan is het voor PSV te hopen dat Donyell Malen hetzelfde overkomt. De kersverse international van Oranje rekende afgelopen week met vijf doelpunten hoogstpersoonlijk af met tegenstander Vitesse. Malen staat nu op 16 competitiedoelpunten voor PSV in 40 wedstrijden, maar gemiddeld gezien scoort de aanvaller eens per 96 minuten in de Eredivisie, bijna 1 doelpunt per wedstrijd dus.

Denk jij dat Donyell Malen zijn oude club Ajax pijn kan doen? Bekijk hier de quotering voor een treffer van de aanvaller.

Als het om doelpunten maken gaat heeft Ajax meerdere ijzers in het vuur. Eén man moet extra gebrand zijn om zondag iets te laten zien: Hakim Ziyech kwam namelijk in zes competitiewedstrijden tegen PSV namens Ajax nog geen een keer tot een doelpunt of een assist. Dit terwijl hij tegen alle twintig overige tegenstanders die hij ontmoette in het shirt van Ajax wel voor minimaal één doelpunt of assist zorgde. Gekeken naar de blakende vorm van de spelmaker en zijn productie dit seizoen tot dusver (vier goals en twee assists in de competitie) zullen alle ogen op hem gericht zijn.

Zie jij Ziyech Ajax zondag weer bij de hand nemen? Bekijk hier de quotering voor zijn doelpunt.

