Nederland stijgt drie plekken op FIFA-ranking en is Duitsland voorbij

Nederland is de nieuwe nummer dertien op de wereldranglijst van de FIFA. Na de overwinningen van Oranje op Duitsland en Estland in de EK-kwalificatie is het team van bondscoach Ronald Koeman met drie plekken gestegen op de ranking. België blijft koploper, terwijl wereldkampioen Frankrijk de nieuwe nummer twee is. Brazilië zakt een positie naar de derde plaats.

Nederland stond op een gedeelde zestiende plaats met Italië, dat eveneens op 1569 punten stond. Duitsland stond een plaats hoger, maar inmiddels heeft Oranje Die Mannschaft voorbij. Oranje was in de EK-kwalificatie met 2-4 te sterk voor de ploeg van bondscoach Joachim Löw. Een paar dagen later werd Estland met 0-4 opzij gezet. De twee overwinningen zijn van positieve invloed op positie op de wereldranglijst.

In oktober komt het Nederlands elftal weer in actie. Op 10 oktober staat om 20.45 uur de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland op het programma. Drie dagen later volgt de uitwedstrijd tegen Wit-Rusland.

Stand FIFA-ranking per 19 september

POSITIE LAND PUNTEN +- 1 België 1752 0 2 Frankrijk 1725 +1 3 Brazilië 1719 -1 4 Engeland 1662 0 5 Portugal 1643 +1 6 Uruguay 1639 -1 7 Spanje 1631 +2 8 Kroatië 1625 -1 9 Colombia 1622 -1 10 Argentinië 1614 0 11 Zwitserland 1604 0 12 Mexico 1603 0 13 Nederland 1586 +3 14 Denemarken 1584 -1 15 Italië 1583 +1 16 Duitsland 1580 -1 17 Chili 1576 -3 18 Zweden 1560 0 19 Peru 1551 0 20 Senegal 1546 0