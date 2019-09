Gedecideerde André Onana wil ‘syndroom’ hoe dan ook achter zich laten

Ajax kan de 3-0 overwinning tegen Lille OSC in de Champions League een goed vervolg geven door zondag in Eindhoven titelconcurrent PSV te verslaan. De laatste jaren boeken de Amsterdammers slechte resultaten in het Philips Stadion, maar daar wil André Onana nu verandering in brengen. "Die wedstrijd moet voor ons zijn", zegt de doelman van Ajax.

Vorig seizoen won Ajax overtuigend met 3-0 van AEK Athene, om enkele dagen later met 3-0 te verliezen van PSV. Onana wil niet dat de geschiedenis zich gaat herhalen. "Dat mag niet gebeuren. Volgens mij hebben we daar al vijf jaar verloren", aldus Onana in gesprek met het Algemeen Dagblad. De keeper weet dat er gesproken wordt over 'het PSV-syndroom'.

"We weten wat ons te doen staat. De duels tussen Ajax en PSV zijn dé toppers van Nederland. Zij zijn onze grote concurrent, maar onze selectie is beter. We moeten er als team klaar voor zijn." Dat PSV donderdagavond nog in actie komt tegen Sporting Portugal in de Europa League betekent ook twee dagen minder voorbereidingstijd voor de Eindhovenaren op de topper.

"We zijn allemaal professionals en in de top volgen de wedstrijden elkaar snel op. Dat hoort erbij. Ik zie dat niet zozeer als een voordeel", zegt Onana, die blij is dat Ajax goed is begonnen in de Champions League. "We kunnen dit seizoen niet met het vorige vergelijken, maar er staat weer een goed team. We hebben laten zien wat we kunnen. Qua speelwijze is er niet veel veranderd."