‘Over dertig jaar is de bakker die halve finale van Ajax weer vergeten’

PSV, Feyenoord en AZ beginnen donderdagavond aan het nieuwe Europa League-seizoen. Het winnen van het toernooi zal voor Nederlandse clubs een lastig karwei worden, stelt Pierre van Hooijdonk, die in 2002 met Feyenoord de UEFA Cup won. De oud-spits stelt wel dat de Europa League in kwalitatief opzicht is gedevalueerd.

Door de directe plaatsing van de beste vier clubs uit de vier toplanden voor de Champions League is de Europa League minder sterk, aldus Van Hooijdonk. De oud-aanvaller mikte in 2001 in de groepsfase van de Champions League, met Bayern München, Sparta Praag en Spartak Moskou als groepsgenoten, zelfs op de derde plek, omdat hij meer kansen zag in het winnen van de UEFA Cup.

"Ik heb er een hekel aan om ergens mee te doen zonder te kunnen winnen", wordt Van Hooijdonk geciteerd door de Volkskrant. De analist ziet het niet snel gebeuren dat een Nederlandse club een Europees toernooi wint, ook al was Ajax vorig seizoen dicht bij een stunt. De Amsterdammers werden in de halve finale in de Champions League in extremis uitgeschakeld door Tottenham Hotspur.

"Maar over dertig jaar is de bakker die halve finale van vorig jaar weer vergeten. Het gaat uiteindelijk om winnen", concludeert Van Hooijdonk. PSV begint de groepsfase van de Europa League in eigen huis tegen Sporting Portugal. Feyenoord neemt het donderdagavond in Schotland op tegen Rangers FC, terwijl AZ strijdt tegen FK Partizan uit Servië.