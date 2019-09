Frank de Boer trekt aan langste eind in confrontatie met Ron Jans

Atlanta United heeft in de nacht van woensdag op donderdag geen fout gemaakt tegen FC Cincinnati. Op bezoek bij de hekkensluiter van de Eastern Conference van de Major League Soccer won het team van Frank de Boer met 0-2 van de formatie van Ron Jans. Het was de eerste keer dat de twee Nederlandse trainers tegenover elkaar stonden in de Amerikaanse competitie.

Jans boekte vorige week de eerste zege met zijn ploeg nadat hij in augustus werd aangesteld als trainer van de laagvlieger uit de MLS. De 0-1 overwinning op Montreal Impact kreeg woensdagnacht geen goed vervolg tegen the Five Stripes. Atlanta United was in de eerste helft de bovenliggende partij en had 77 procent van het balbezit. De beste kansen waren voor de bezoekers, terwijl Maikel van der Werff namens Cincinnati het dichtst bij een doelpunt was. Zijn kopbal werd gered door doelman Brad Guzan.

De thuisploeg hield lange tijd stand en ging zocht de kleedkamer na 45 minuten spelen op zonder tegendoelpunten, maar na de thee ging het mis voor het team uit Ohio. Na bijna een uur spelen stak Gonzalo Martínez ploeggenoot Josef Martínez de diepte in. Doelman Przemyslaw Tyton had geen antwoord op de inzet van de Venezolaanse goaltjesdief, die alweer voor de vijftiende competitiewedstrijd op rij scoorde. Vijf minuten later werd de voorsprong verdubbeld en was het opnieuw Martínez die scoorde.

De clubtopscorer van Atlanta United werd bediend door Julian Gressel en speelde zich vervolgens knap vrij, waarna hij op fraaie wijze Tyton voor de tweede keer passeerde. Het was zijn 26ste doelpunt van het seizoen, waardoor hij nog altijd een goede kans maakt om topscorer van de MLS te worden. Carlos Vela gaat met 28 doelpunten aan kop, gevolgd door Ibrahimovic en Martínez (beiden 26). Door de overwinning klimt Atlanta United naar de derde plaats. De achterstand op koploper New York City FC bedraagt zes punten. Komend weekend staat de thuiswedstrijd tegen San Jose Earthquakes op het programma. De ploeg van Jans krijgt dan bezoek van Chicago Fire.