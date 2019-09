Gullit verbaasd in 90ste minuut: ‘Het ziet er slonzig uit, kom op, dit kan niet’

Ruud Gullit keek woensdagavond, tijdens de slotfase van het duel tussen Atlético Madrid en Juventus (2-2), met afkeuring naar Maurizio Sarri. Kort nadat Atlético de gelijkmaker produceerde in de negentigste minuut, greep de trainer van Juventus naar een sigarettenfilter om erop te kauwen. "Het ziet er een beetje slonzig uit, die sigaret in zijn mond. Kom op", oordeelde Gullit bij beIN Sports.

Vanwege een rookverbod kan Sarri, die in de eerste weken van het seizoen moest herstellen van een longontsteking, geen sigaret opsteken langs de lijn. Dat lost hij op door de filter van een sigaret in zijn mond te steken en erop te kauwen. "Het oogt zo goedkoop. Het kan niet, het ziet er niet uit", zei Gullit, die tevens denkt dat Sarri nog het nodige te bewijzen heeft bij Juventus. Hoewel de clubloze trainer in de Italiaan een 'goede trainer, met een aanvallende speelstijl' ziet, vraagt hij zich af in hoeverre de tactiek van Sarri te definiëren is.

"Toen hij nog bij Chelsea werkte, zag je een verschil tussen zijn spel en het spel onder Conte. De speelstijl van Conte is bekend, maar ik weet niet wat Sarri-Ball is. Ik weet gewoon niet wat het is", aldus Gullit. "We zullen het zien in de komende maanden. Er zal op hem gelet worden. Hij deed het goed bij Napoli en hij is niet gefaald bij Chelsea." Sarri werkte vorig seizoen bij Chelsea en won de Europa League; in de competitie werd men derde. "

"Hij had moeite om te kiezen tussen drie opties als rechtsbuiten", doelde Gullit vermoedelijk op Willian, Pedro en Callum Hudson-Odoi. "Eden Hazard wil alleen op links spelen, maar Sarri wilde dat hij in het centrum zou spelen zodat hij de overige buitenspelers kon rouleren. Maar dat pakte niet goed uit. Callum Hudson-Odoi werd een publiekslieveling en werd international van Engeland. Toen moest Sarri keuzes maken en dat waren niet altijd populaire beslissingen." Uiteindelijk kwam Hudson-Odoi maar tien keer in actie. Gullit herhaalde tot slot dat hij Sarri een goede trainer vindt. "Maar nogmaals: wat is Sarri-Ball?"