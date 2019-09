Gullit zaagt aan stoelpoten Zidane en oppert verrassende opvolger

Ruud Gullit vraagt zich af of Zinédine Zidane de juiste man is voor Real Madrid. De analist van beIN Sports werd in maart verrast door de terugkeer van de trainer, zo vertelde hij woensdagavond na de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain (3-0), en stelt dat Zidane de prestaties uit zijn eerste dienstverband niet zal evenaren. Als het aan Gullit ligt, neemt Josep Guardiola op den duur het roer over in het Santiago Bernabéu.

"Het was vreemd dat hij terugkeerde. Hij had een levende legende moeten blijven, hij had niet moeten terugkeren", oordeelde Gullit in de studio. "Hij wilde het toch doen. Maar hij gaat zijn vorige prestaties niet evenaren. Dat wordt moeilijk." Zidane is belast met de taak om zijn ploeg opnieuw op te bouwen, zo stipte Gullit aan. Op transfergebied kreeg hij echter niet wat hij wilde, met de mislukte transfers van Paul Pogba en Neymar.

"Hij wilde minstens één topaankoop hebben voor 150 miljoen euro, of wat het ook was, en Real Madrid heeft geprobeerd spelers in de deals te betrekken om het voor elkaar te krijgen. Maar niemand wilde ze. Kun je het je voorstellen? Dit zijn spelers van Real Madrid, en niemand wilde ze", zei de verbouwereerde Nederlander. "Zelfs niemand in Engeland wilde Gareth Bale. Het is een probleem voor Zidane."

Gullit kwam met een verrassende kandidaat op de proppen om Zidane op te volgen. Josep Guardiola, icoon van rivaal Barcelona en momenteel trainer van Manchester City, zou volgens hem goed passen in het Santiago Bernabéu. "Ik hoop dat Pep het gaat doen. Dat zou voor hem de kers op de taart zijn als trainer. We zagen hetzelfde met Jürgen Klopp: die heeft een andere filosofie qua werkethiek, maar hij kan met het systeem van Liverpool werken. Ik wil nu dat Pep het gaat doen, om wat hij het voetbal brengt."