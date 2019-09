Verbazing om kritiek bij FOX: ‘Dat is altijd al de achilleshiel van Ajax’

De laatste dagen is er veel te doen over het middenveld van Ajax. Johan Derksen vindt Lisandro Martínez en Edson Álvarez niet voldoen bij de Amsterdammers, maar de analist van Veronica kreeg dinsdag rond het Champions League-duel met Lille OSC (3-0 zege) veel kritiek vanwege zijn analyse. Kees Kwakman is daarentegen wel te spreken over het duo van Ajax.

"Met deze twee kan je wel het hele seizoen door. Tegen mindere ploegen kan je daarin wel variëren, misschien met Razvan Marin of Carel Eiting", zegt de oud-verdediger woensdagavond bij Voetbalpraat bij FOX Sports. "Ik heb specifiek op die twee gelet tegen Lille. Martínez was geweldig. En die Álvarez zag ik vooral box-to-box spelen. Ik vond juist dat hij vaak te diep stond."

In the Zone | Sergino Dest: ‘Hij heeft ons echt in de game gehouden’

Kwakman constateert wel dat Martínez en Álvarez van nature geen middenvelders zijn. "Álvarez krijgt vooral kritiek omdat hij niet zo oogt", stelt de oud-prof vast. Trainer Mario Been vindt dat de buitenwacht niet te kritisch moet zijn. "We moeten niet gaan vergelijken met Frenkie de Jong. De achilleshiel van Ajax is altijd al dat ze veel kansen weggeven. Met dit blok kan je veel tegenhouden."

Hans Kraay junior voegt aan de discussie toe dat trainer Erik ten Hag Quincy Promes als nummer tien ziet. "Ik weet wel dat Donny van de Beek het heel goed gedaan heeft als nummer tien, maar Ten Hag heeft een paar weken geleden tegen mij gezegd dat hij Van de Beek als rechtercontroleur wil proberen en Promes als tien." Been hoopt dat Van de Beek als tien blijft fungeren. "Ik vind hem een pure tien die 'er komt'. Hoe goed hij speelt is natuurlijk ook afhankelijk van zijn medespelers", aldus de coach.