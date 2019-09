Italiaanse pers en analisten Veronica vellen oordeel over optreden De Ligt

Matthijs de Ligt heeft een degelijke wedstrijd achter de rug voor Juventus tegen Atlético Madrid, zo luidt de conclusie van de pers in Italië en de analisten bij Veronica. De international van Oranje stond negentig minuten op het veld tijdens de 2-2 remise. Op veel fouten was hij niet te betrappen en dus wordt hij beoordeeld met voldoendes in de pers.

Van Calciomercato ontvangt De Ligt een zes voor zijn optreden. "We willen meer zien, maar het kan niet anders dan dat hij gaat groeien. De Ligt raakte opnieuw in de moeilijkheden, maar was goed in het lezen van situaties bij dodespelmomenten", concludeert men. Het Italiaanse Goal deelt een 6,5 uit. "Hij was scherp in zowel de dekking als de duels in de lucht. Bij zijn debuut voor Juventus in de Champions League kwam hij bovendrijven door met wijsheid te voetballen. Het was niet slecht, zeker niet als je bedenkt hoeveel rek er nog in hem zit."

Dick Advocaat, analist van Veronica, vindt dat De Ligt zijn rol voldoende heeft uitgevoerd. "Niet opvallend, maar niet slecht." Volgens René van der Gijp is de stopper 'helemaal niet de zekere Matthijs de Ligt' van Ajax en dat kan Advocaat zich 'goed voorstellen'. "Hij was aanvoerder en heel bepalend bij Ajax. Maar nu komt hij binnen bij een ploeg die ieder jaar kampioen wordt, wat bij Ajax nog niet het geval is. Hij voelt zich minder belangrijk dan bij Ajax. En hij staat op een andere positie, wat ik nog steeds niet zo begrijp."

Trainer Maurizio Sarri betreurt de wijze waarop Juventus een 0-2 voorsprong uit handen gaf in Madrid. "We speelden vanavond met de juiste wil en we lieten dingen zien die we ook op de training laten zien. Maar we moeten het probleem van standaardsituaties oplossen", doelt Sarri bij Sky Italia op het feit dat beide tegendoelpunten uit kopballen via standaardsituaties vielen. "Je wordt afgestraft als je in drie wedstrijden vier doelpunten uit dodespelsituaties incasseert."