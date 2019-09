Bayern München houdt het spannend tegen Rajiv van La Parra en consorten

Bayern München is woensdagavond met een ruime overwinning aan het nieuwe seizoen in de Champions League begonnen. Het team van Niko Kovac boekte een op papier eenvoudige zege op Rode Ster Belgrado, maar twee van de drie doelpunten vielen pas in de laatste tien minuten: 3-0. Rajiv van La Parra stond bij de bezoekers negentig minuten in het veld.

Vanaf het startsignaal was het eenrichtingsverkeer van Bayern richting het doel van Milan Borjan. Toch leidde de suprematie van der Rekordmeister niet tot een stortvloed aan kansen. De zeventigduizend toeschouwers in de Allianz Arena moesten tot de 22e minuut op de eerste kans wachten. Jander werkte de bal maar half weg uit het strafschopgebied, waarna een inzet van Philippe Coutinho niet ver over het doel van de Serviërs ging.

Bayern kreeg elf minuten voor rust loon naar werken. Ivan Perisic was Marko Gobeljic op links te slim af, waarna Coman het leer achter Borjan kopte: 1-0. De intenties van het team van Kovac na de onderbreking waren duidelijk. Bayern wilde het duel zo snel mogelijk in het slot gooien. Een inzet van Corentin Tolisso eindigde op de buitenkant van de paal en daarna kwam Borjan oog in oog met zowel Perisic als Robert Lewandowski als winnaar uit de strijd. In de 65e minuut schoot de lat te hulp toen Perisic de bal over Borjan wilde werken.

Kovac greep in en haalde Tolisso en Perisic naar de kant, ten faveure van Javi Martinez en Serge Gnabry. Bij Rode Ster kwam de snelle Richmond Boakye in het veld. Bayern kwam in de 78e minuut heel goed weg toen een inzet van Marko Marin maar net langs het doel van Manuel Neuer zeilde. In de laatste tien minuten scoorde Bayern tweemaal en trok het team van Kovac het duel alsnog definitief naar zich toe.

Na een onderschepping op de helft van Rode Ster gaf Lewandowski een pass richting Gnabry. Het leer kwam uiteindelijk via twee verdedigers weer bij de Pool terecht, waarna hij de bal in het doel frommelde: 2-0. In de slotminuut zette Thomas Müller de eindstand op het scorebord. Thiago Alcantara en Joshua Kimmich deden ogenschijnlijk moeilijk over wie de vrije trap moest nemen, maar na een slimme pass van de Spanjaard op de goed vrijgelopen vervanger van Coutinho eindigde de bal diagonaal achter Borjan: 3-0.