Atlético Madrid zet stadion in vuur en vlam; verrassende nederlaag Bosz

In een vermakelijke wedstrijd hebben Atlético Madrid en Juventus elkaar woensdagavond in evenwicht gehouden in Groep D van de Champions League. Matthijs de Ligt en consorten grepen een 0-2 voorsprong in het Wanda Metropolitano, maar in het tweede bedrijf kwam Atlético terug tot 2-2. Héctor Herrera bepaalde de eindstand in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Voor het Bayer Leverkusen van Peter Bosz liep de eerste groepswedstrijd van de Champions League uit op een teleurstelling: Lokomotiv Moskou won verrassenderwijs met 1-2 in Duitsland.

Atlético Madrid - Juventus 2-2

In de eerste tien minuten dicteerde Juventus het tempo, maar de ploeg van Maurizio Sarri vond geen weg door de achterhoede van Atlético. In de tegenaanval werd de thuisploeg juist wel tweemaal dreigend in de openingsfase. Beide keren kwam het gevaar van João Félix, die in de elfde minuut veel meters maakte op de vijandelijke helft, De Ligt van zich afhield en een laag schot afvuurde. Wojciech Szczesny hield de bal uit de hoek. Kort daarna kende de doelman weinig moeite met een kopbal van de frivole Portugees. Zijn ervaren landgenoot Ronaldo zorgde halverwege de eerste helft met een afstandsschot voor het eerste doelgevaar van Juventus. De bal van Ronaldo had een lastige stuit, maar leverde uiteindelijk geen problemen op voor Jan Oblak.

In het restant van de eerste helft kwam het tempo steeds lager te liggen. Serieuze kansen waren er niet meer, al probeerde Atlético wel met ressie te spelen. In de tweede helft trok Juventus de wedstrijd echter naar zich toe. Het was Juan Cuadrado, de enige nieuweling in de basis ten opzichte van het competitieduel met Fiorentina (0-0), die op prachtige wijze de score opende. De Colombiaan ontving de bal in de hoek van het strafschopgebied van Gonzalo Higuaín, trok naar binnen en krulde het leer prachtig in de kruising: 0-1. Atlético stelde er na een uur een vlotte aanval tegenover, die eindigde met een schot van José Giménez, voordat Juventus de marge verdubbelde.

Opnieuw counterden de bezoekers met succes; ditmaal stoomde Alex Sandro op en legde hij de bal panklaar voor Blaise Matuidi, die de 0-2 binnenknikte. Toch was het duel daarmee nog niet gespeeld. Twintig minuten voor tijd vond Atlético de aansluiting via Stefan Savic, die van dichtbij raak kopte nadat Giménez een vrije trap had verlengd met het hoofd. Zeven minuten voor tijd schreeuwde heel het Wanda Metropolitano om een penalty nadat De Ligt de bal tegen de hand van Leonardo Bonucci schoot, maar Danny Makkelie en de VAR wilden er niet aan. Juventus leek dus met de schrik vrij te komen, maar in de laatste minuut kopte invaller Herrera de bal buiten bereik van Szczesny na een corner van Kieran Trippier: 2-2. In de blessuretijd schoot Cristiano Ronaldo maar net voorlangs na een fraaie solo.

Bayer Leverkusen - Lokomotiv Moskou 1-2

Het team van Bosz had in de eerste vijftien minuten duidelijk meer balbezit en maakte het spel, maar het was Lokomotiv dat daarna profiteerde van een complete wanorde in defensie van Bayer. Het was Grzegorz Krychowiak die Lukas Hradecky diagonaal verschalkte: 0-1. Een eigen doelpunt van Benedikt Höwedes nivelleerde tien minuten later de tussenstand: 1-1. In het restant van de eerste helft hielden de teams elkaar in evenwicht, al speelde Bayer slordig en was dat ook de aanleiding voor de 1-2. Na een foute pass van Hradecky werkte Dmitri Barinov de bal van afstand in een keer in het lege doel van Bayer.

Bayer was in de tweede helft niet in staat om een nederlaag te voorkomen, al zocht men regelmatig het doel van Guilherme op en kreeg men ook kansen op een doelpunt. Kai Havertz kopte enkele minuten na rust over en een vrije trap van Kevin Volland ging maar net naast. Bosz zag echter lijdzaam toe hoe de vele foute passes, met name in de laatste meters, niet bevorderlijk waren voor de continuïteit van het spel van zijn ploeg, ondanks ruim 75 procent aan balbezit. In de slotfase voorkwam Hradecky een tweede doelpunt van Krychowiak.