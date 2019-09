Man City start CL-seizoen uitstekend; De Roon en Hateboer hard onderuit

Manchester City heeft woensdagavond eenvoudig afgerekend met Shakhtar Donetsk in de eerste speelronde van de Champions League. De Engelse grootmacht hoefde zich niet bovenmatig in te spannen om er met een overwinning vandoor te gaan in Oekraine door treffers van Riyad Mahrez, Ilkay Gündogan en Gabriel Jesus: 0-3. Tegelijkertijd verloren Marten de Roon en Hans Hateboer tijdens het Champions League-debuut met Atalanta in Groep C met ruime cijfers van Dinamo Zagreb: 4-0.

Shakhtar Donetsk - Manchester City 0-3

Manchester City stichtte in de beginfase het meeste gevaar en uiteindelijk kwam de ploeg van Josep Guardiola ook op voorsprong. Halverwege de eerste helft mocht Gündogan vanaf de rand van het strafschopgebied uithalen. De poging van de middenvelder trof de lat, waarna de rebound een prooi was voor Mahrez, die geen buitenspel stond: 0-1. Even voor de onderbreking verdubbelde Gündogan de voorsprong. De middenvelder was het eindstation van een mooie aanval van Manchester City en rondde van dichtbij knap af: 0-2.

In de tweede helft had de formatie van Guardiola weinig meer te duchten van de thuisploeg. Een kwartier voor tijd gooide Gabriel Jesus het duel definitief in het slot. Bij een rappe counter bleef de Braziliaanse aanvaller na een pass van Kevin De Bruyne rustig genoeg en zette hij de 0-3 op het scorebord. Vervolgens voerde Guardiola drie wissels door en speelde de Engelse topclub het duel professioneel uit.

Dinamo Zagreb - Atalanta 4-0

Nog voor het rustsignaal werd al duidelijk dat het debuut van Atalanta in de Champions League in een fiasco zou uitmonden. In de tiende minuut werden diverse pogingen van Dinamo geblokt, maar uiteindelijk rondde Marin Leovac van dichtbij een pass van Peter Stojanovic af: 1-0. Atalanta, met Marten de Roon, Robin Gosens en Hans Hateboer in de basis, had moeite om in het duel te komen en kreeg nog voor rust de 2-0 en 3-0 van Mislav Orsic om de oren. De spelmaker schoof het leer na een half uur vanaf de rand van het strafschopgebied in de verste hoek en vlak voor rust kopte hij de bal in het doel van Pierluigi Gollini.

Een monsternederlaag in het Stadion Maksimir bleef de ploeg van trainer Gian Gasperini uiteindelijk bespaard. In een rommelige tweede helft waren de beste kansen voor Dinamo Zagreb en in de 68e minuut completeerde Orsic zijn hattrick. De defensie van Atalanta verkeek zich op een hoge bal van Kévin Théophile-Catherine, waarna de vrijstaande Orsic de bal diagonaal afrondde: 4-0. Atalanta wacht begin volgende maand een thuisduel (in Milaan) met Shakhtar Donetsk, terwijl Dinamo Zagreb uit bij Manchester City zal aantreden