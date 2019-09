Ángel Di María schittert en doet ex-werkgever Real Madrid veel pijn

Paris Saint-Germain heeft Real Madrid woensdagavond een pijnlijke nederlaag toegebracht in de Champions League. De ploeg van coach Thomas Tuchel was in het eigen Parc des Princes met 3-0 te sterk voor de Koninklijke door treffers van Ángel Di María en Thomas Meunier. Vooral bij de eerste tegentreffer maakte doelman Thibaut Courtois geen goede indruk. Eerder op de avond speelden Club Brugge en Galatasaray, de andere clubs in Groep A, doelpuntloos gelijk.

Bij zowel PSG als Real schitterden veel topspelers door afwezigheid. Neymar moest nog een schorsing van twee wedstrijden uitzitten, terwijl onder anderen Edinson Cavani en Kylian Mbappé ontbraken vanwege blessureleed. Bij Real waren Sergio Ramos en Nacho geschorst, terwijl onder anderen Luka Modric, Isco en Marcelo afwezig waren door diverse kwetsuren. In een weinig enerverende openingsfase kwamen beide ploegen niet tot grote kansen. Na dertien minuten ontstond het eerste grote gevaar bij het doel van de Spaanse grootmacht en dit leidde ook meteen tot de openingstreffer.

Via de linkerkant wist PSG simpel door te breken, waarbij Juan Bernat veel vrijheid werd geboden. De vleugelverdediger kon Di María in het strafschopgebied bedienen, die vervolgens Courtois in de korte hoek verraste. Het schot van de Argentijn leek houdbaar, maar de doelman kon de poging niet keren: 1-0. PSG ging rustig verder met combineren en dit leidde na ruim een uur spelen tot de verdubbeling van de voorsprong. Via de rechterkant brak uitblinker Idrissa Gueye door, die Di Maria bediende. De aanvaller twijfelde niet en haalde hard uit richting het doel van Courtois: 2-0.

Real leek direct wat terug te doen via een mooie treffer van Gareth Bale, maar de goal werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd vanwege hands. Na de thee probeerde Real kansen af te dwingen, maar PSG hield redelijk eenvoudig stand. Het was de thuisploeg die via Di María en Pablo Sarabia kans op meer had, maar Courtois hield in eerste instantie stand. Karim Benzema leek voor de bezoekers nog de aansluitingstreffer te maken, maar de goal van de Fransman werd afgekeurd vanwege buitenspel. Meunier verzorgde op het eind het slotakkoord door een counter goed af te ronden: 3-0.