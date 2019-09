‘Ouders van Diego Lainez bezorgen Ajax plots goed nieuws’

De entourage van Diego Lainez is 'gealarmeerd' door het gebrek aan speeltijd voor de aanvaller bij Real Betis, zo meldt El Universal woensdag. De negentienjarige buitenspeler is volgens de krant zelf 'niet wanhopig' en wacht geduldig op zijn kans, maar zijn familie zou zich al oriënteren op andere opties. Aanbiedingen van Europese clubs, en met name van Ajax, zullen serieus worden overwogen door de ouders van Lainez, zo klinkt het.

In januari 2019 was Ajax nadrukkelijk in de markt voor de Mexicaan. Het leek er even op dat hij zou overkomen van Club América, maar uiteindelijk viel de keuze van Lainez op Real Betis. Dat is vooralsnog echter geen gelukkig huwelijk gebleken. In de tweede helft van vorig seizoen kwam hij tot twaalf wedstrijden in LaLiga, waarvan slechts drie als basisklant. In de eerste vier duels van het nieuwe seizoen mocht Lainez alleen tegen Barcelona (5-2 nederlaag) zestien minuten invallen.

Volgens El Universal hoopt de familie van Lainez dat Ajax terugkeert. Zijn ouders zouden het eens zijn met Ronald de Boer, die deze week in gesprek met ESPN zei dat de Eredivisie 'een heel goede stap' zou zijn voor Lainez om 'wedstrijden te spelen en minuten te maken'. "Om te snappen wat profvoetbal is, moet hij meer spelen", vertelde De Boer. "Nederland lijkt me een heel goed land om bekend te worden met dat proces.”

Bij Ajax zou Lainez landgenoot Edson Álvarez tegenkomen. Het is echter onduidelijk in hoeverre Ajax nog belangstelling heeft voor de jongeling. Bij Real Betis heeft Lainez, die uitkomt op de linkerflank, een doorlopend contract tot medio 2024. De Spanjaarden betaalden in januari circa veertien miljoen euro voor zijn komst.