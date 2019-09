Jammerlijke reeks van Galatasaray tegen Belgische clubs houdt aan

Club Brugge en Galatasaray hebben woensdagavond genoegen moeten nemen met een punt. Het onderlinge duel in Groep A van de Champions League eindigde gelijkop én zonder doelpunten: 0-0. Galatasaray wacht zodoende nog altijd op de eerste zege ooit op een Belgische club in de Champions League: drie remises, twee nederlagen.

Het aantal grote kansen in de eerste helft was op een hand te tellen, maar Club Brugge was het dichtst bij een openingsdoelpunt. Elf minuten voor rust werd een schot van David Okereke geblokt, waarna het leer terechtkwam bij Federico Ricca. De inzet van de verdediger eindigde op de lat boven Fernando Muslera. Ook Emmanuel Dennis had de Bruggelingen aan de leiding kunnen: in de achtste minuut miste zijn kopbal, na goed voorbereidend werk van Ruud Vormer vanaf rechts, het doel van de Turken.

Een inzet van Matej Mitrovic met zijn schouder, na een vrije trap van Vormer, had ook zomaar de 1-0 kunnen zijn. Galatasaray had ogenschijnlijk moeite om in de wedstrijd te komen. Het team van Fatih Terim startte traag en maakte uiteindelijk een betere indruk naarmate de eerste helft vorderde. Het ontbrak de bezoekers echter aan kwaliteit op de momenten rondom het doel van Simon Mignolet. De enige doelpoging van Galatasaray, een schot van Ryan Babel na iets meer dan een half uur spelen, was een prooi voor Mignolet.

Muslera hield Galatasaray na de onderbreking in leven. Dennis soleerde zich zes minuten na rust langs drie verdedigers en leek ook de doelman te passeren, maar de Uruguayaan voorkwam met een reflex de 1-0. Luttele minuten later kopte Okereke de bal uit een corner van Vormer richting het doel, waar Muslera opnieuw attent was. Het duel ging daarna ietwat op en neer, met een mooie maar mislukte inzet van Sofiane Feghouli richting de bovenhoek en een schot van Loïs Openda ging over het doel van Muslera.

Club Brugge zette richting de slotfase meer druk op de helft van Galatasaray, maar was niet slagvaardig genoeg in de laatste meters. Het was het team van Terim dat uiteindelijk dicht bij een doelpunt was. Een inzet van Yuto Nagatomo ging slechts centimeters naast het doel van blauw-zwart. In de extra tijd eindigde een kopbal van Radamel Falcao na een corner in het zijnet. Ryan Donk maakte als vervanger van Jean Michaël Seri nog zijn entree in de slotfase.