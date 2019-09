Collega's Veronica uiten hun verbazing over houding van Johan Derksen

Ajax startte dinsdagavond het nieuwe Champions League-seizoen sterk door de eerste wedstrijd van de groepsfase tegen Lille OSC overtuigend met 3-0 te winnen. Johan Derksen liet tijdens en na de wedstrijd bij Veronica weten nog steeds niet erg gecharmeerd te zijn van onder anderen Lisandro Martínez en Edson Álvarez. René van der Gijp is het niet helemaal eens met zijn vakcollega.

"Het ging wel", oordeelde Derksen over het middenveld van Ajax en in het bijzonder Álvarez en Martínez. "De kansen die Lille kreeg, kwamen toch omdat die twee mensen lieten lopen. Waar ze voor staan, hebben ze redelijk in gefaald. Risicoloze balletjes kun je er duizend van geven in een wedstrijd." De analist kreeg na afloop veel kritiek. Veel tv-kijkers en onder anderen Aad de Mos en Henk Spaan waren verbaasd over de analyse van Derksen.

"Ik moet zeggen: voor de neutrale kijker heb ik me kostelijk vermaakt", begint Van der Gijp in de studio van Veronica over de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA voorafgaand aan het duel tussen Atlético Madrid en Juventus. "Wat ik nu wel leuk vind tegenwoordig: het is geen bus parkeren meer. Lille wil voetballen en had veel balverlies, Ajax wilde ook voetballen."

Van der Gijp grapt dat Stichting Korrelatie veel te doen had na het commentaar van Derksen. "Hij (Derksen, red.) heeft zich vastgebeten in zijn mening en daar komt hij niet meer uit", voegt presentator Wilfred Genee toe. Dick Advocaat vond de kritiek ook niet helemaal terecht. "Martínez groeit in die rol. En Quincy Promes is niet beroerd om een paar meter extra te lopen", aldus de trainer.