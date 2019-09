Van der Gijp geniet van vier Ajacieden: ‘Hij loopt zich de pleuris, man’

René van der Gijp is zeer goed te spreken over het optreden van Ajax tegen Lille OSC (3-0). De analist licht vier spelers uit: Lisandro Martínez, David Neres, Quincy Promes en Nicolás Tagliafico maakten een goede indruk in de Johan Cruijff ArenA. Volgens Van der Gijp wordt er iets te negatief gesproken over de overwinning van Ajax in de eerste wedstrijd van het Champions League-seizoen.

"Er waren fases van vijf à zes minuten waarin Lille even het overwicht kreeg, maar dat viel honderd procent mee", concludeert Van der Gijp, waarna hij enkele individuen benoemt. Martínez stond samen met Edson Álvarez op het middenveld. Hoewel hij van nature een verdediger is, vindt Van der Gijp dat de Argentijn het goed doet op het middenrif. "Die Martínez groeit wel in zijn rol", zegt de analist bij Veronica. "Wat ik positief vind aan Promes, is dat hij niet te beroerd is om een paar meter extra te lopen. Hij loopt zich de pleuris, man."

"Er hangt ook een beetje een negatieve sfeer om Neres, terwijl die jongen wel gewoon negentig minuten dreiging heeft", voegt Van der Gijp daaraan toe. "Hij gaat altijd op zijn man af en probeert iets, tenzij er te veel spelers voor hem staan. Dan tikt hij de bal naar iemand anders. Maar het was een leuke wedstrijd." Neres speelde met name in de openingsfase van de tweede helft sterk en bereidde de 2-0 van Álvarez voor met een fraaie steekpass tussen drie man.

Dick Advocaat stipt aan dat Ajax nog altijd beschikt over dezelfde voorhoede als vorig seizoen. "En van die drie gaat toch de meeste dreiging uit", aldus de voormalig bondscoach van Oranje. Voor doelpunten lijkt Ajax plots ook te kunnen rekenen op Tagliafico, die tweemaal scoorde tegen sc Heerenveen (4-1) en ook doel trof tegen Lille. "Die linksback begint nou wel een beetje te overdrijven. Die moet nu even op zijn plek gezet worden", lacht Van der Gijp. "Wat eet hij?"