Tottenham Hotspur maakt kennis met veerkracht van Olympiacos

Het duel tussen Olympiacos en Tottenham Hotspur in de Champions League heeft woensdagavond geen winnaar opgeleverd. Het eerste duel in Groep B eindigde in 2-2. Het team van manager Mauricio Pochettino nam de eerste twee doelpunten voor zijn rekening, maar de Grieken dwongen uiteindelijk een gelijkspel af. Saillant: Tottenham won vorig seizoen niet één van de uitduels in de groepsfase: twee remises, een nederlaag.

De start van Olympiacos was veelbelovend. Het team van trainer Pedro Martins leek in de achttiende minuut zelfs op voorsprong te komen, maar de linkerpaal redde Tottenham. Na een voorzet vanaf links van voormalig Willem II’er Konstantinos Tsimikas legde Daniel Podence de bal heerlijk met de borst klaar voor Miguel Guerrero, maar diens diagonale inzet eindigde op de paal. Een dure misser, daar Tottenham binnen vier minuten tijd een dubbele voorsprong in het Georgios Karaiskakis na.

Na een overtreding van Yassine Meriah op Harry Kane, wees de dienstdoende scheidsrechter naar de stip en schoot de aanvaller de bal zelf hoog achter José Sá. Luttele minuten later kon de doelman ook niet voorkomen dat het team van Pochettino op 0-2 kwam. Ben Davies zag bij een tegenaanval Lucas Moura niet over het hoofd en de Braziliaan profiteerde van de ruimte hij die kreeg. Sá had geen antwoord op zijn inzet van afstand. Op slag van rust maakte Podence, na een goede pass van Mathieu Valbuena, echter de aansluitingstreffer.

Een belangrijk doelpunt, daar Olympiacos nog geen tien minuten na de onderbreking op 2-2 kwam. Gianluca Rocchi wees opnieuw naar de stip toen Valbuena door Jan Vertonghen tegen de grond werd gewerkt. Het was de Fransman die de strafschop verzilverde. Tottenham oogde niet van slag en zocht onmiddellijk het doelgebied van Sá op. De doelman keerde een krachtige inzet van Tanguy Ndombélé en daarna verrichtte hij ook een goede redding toen een inzet van Dele Alli richting de verste paal de 2-3 leek te worden.

Martins en Pochettino wijzigden hun elftallen, met onder meer de entree van Heung-min Son, Erik Lamela, Yassine Benzia en Lazar Randelovic. Het scorebord in Athene kwam niet meer in beweging omdat Sá in de slotminuten ook een poging van Lamela onschadelijk maakte. Voor Olympiacos komt er zodoende een einde aan een mooie reeks: de Grieken hadden elk van de voorgaande vijf duels in Europa gewonnen en hadden nog nooit zes opeenvolgende wedstrijden in een Europese competitie in winst omgezet.