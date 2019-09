Verkeerde ‘like’ Frenkie de Jong op Instagram krijgt veel aandacht in Engeland

Op sociale media ontstond woensdagavond even verwarring onder supporters van Barcelona. Na het zwakke optreden van de grootmacht tegen Borussia Dortmund (0-0) in de Champions League, merkten gebruikers van Instagram dat Frenkie de Jong een reactie een 'like' gaf waarin werd opgeroepen tot het ontslag van trainer Ernesto Valverde. Het lijkt om een foutje te gaan van de Nederlander.

De Jong verwijderde zijn 'like' al gauw, maar fans van Barcelona verspreidden een afbeelding ervan op Twitter. Het ging om een reactie waarin enkel '#Valverdeout' stond. De like van De Jong krijgt niet zoveel aandacht in de Spaanse pers, maar de Daily Mail is er wel verrast door. "Frenkie de Jong voert de druk op de onder vuur liggende Ernesto Valverde flink op, door een Instagram-post te LIKEN waarin wordt opgeroepen tot zijn ontslag, na de laatste rampzalige wedstrijd op bezoek bij Dortmund."

In Duitsland stond De Jong negentig minuten op het veld. Sinds zijn komst heeft hij in iedere officiële wedstrijd een basisplaats toebedeeld gekregen. Hoewel hij niet opereert vanuit dezelfde positie als bij Ajax, lijkt er voor de international van Oranje weinig reden om openlijk op te roepen tot het ontslag van Valverde. Onder supporters klinkt al wel enige tijd onvrede. Barcelona pakte maar zeven punten in de eerste vier competitieduels.

Barcelona hield bovendien meet ternauwernood een 0-0 gelijkspel over aan de Champions League-vuurdoop in Dortmund, nadat Marc-André ter Stegen een penalty van Marco Reus pareerde. Overigens roept Tribuna in navolging van de 'like' van Frenkie de Jong in herinnering dat Gerard Piqué onlangs een tweet likete van een journalist, die na de wedstrijd tegen Osasuna (2-2) van 31 augustus simpelweg schreef: 'Barcelona speelt zó slecht!'