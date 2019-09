Supertrio en routiniers ontbreken bij kraker tussen PSG en Real Madrid

Paris Saint-Germain en Real Madrid starten woensdagavond met gehavende teams aan het nieuwe Champions League seizoen. Bij beide grootmachten zijn bij het onderlinge duel in het Parc des Princes topspelers afwezig vanwege blessureleed, terwijl ook schorsingen roet in het eten gooien. PSG moet onder anderen Neymar, Kylian Mbappé en Edinson Cavani missen, terwijl Real-trainer Zinédine Zidane met nog meer absenties kampt.

Het was al bekend dat Real het tegen PSG moest stellen zonder Sergio Ramos en Nacho. Eerstgenoemde verdediger werd vorig seizoen door de UEFA voor twee Champions League-wedstrijden geschorst, omdat hij in het eerste achtste finale-duel met Ajax opzettelijk een gele kaart pakte. Nacho werd in de tweede wedstrijd tegen Ajax (1-4 nederlaag) met tweemaal geel van het veld gestuurd. Daarnaast mist Real onder anderen Isco, Luka Modric, Marco Asensio, Federico Valverde en Marcelo vanwege blessures.

Trainer Thomas Tuchel kan bij les Parisiens niet beschikken over sterspeler Neymar. De Braziliaan haalde vorig seizoen na de uitschakeling in de knock-outfase door Manchester United op social media uit naar de arbitrage en werd als gevolg van die tirade voor drie duels geschorst. Inmiddels is die schorsing teruggebracht naar twee wedstrijden. Naast Neymar ontbreken ook onder anderen Mbappé, Cavani, Julian Draxler, Thilo Kehrer en Colin Dagba vanwege kwetsuren.

Opstelling Paris Saint-Germain: Navas; Bernat, Silva, Kimpembe, Meunier; Gueye, Marquinhos, Verratti; Di Maria, Icardi, Sarabia

Opstelling Real Madrid: Courtois; Mendy, Varane, Militao, Carvajal; Kroos, Casemiro, James; Hazard, Benzema en Bale.