Leonel Pontes: ‘Die combinatie is kenmerkend voor het Nederlandse voetbal’

Leonel Pontes, de trainer van Sporting Portugal, schat de kansenverhouding voor de Europa League-wedstrijd tegen PSV van donderdagavond op fifty-fifty. De opvolger van Marcel Keizer laat op de persconferentie in Eindhoven weten onder de indruk te zijn van PSV. Toch ziet hij mogelijkheden om een goed resultaat mee te nemen uit Portugal: volgens Pontes ligt de zwakte van PSV achterin.

PSV lijkt Sporting op een goed moment te treffen. De club ontsloeg Keizer begin deze maand en zijn opvolger Pontes begon zondag met een 1-1 remise bij Boavista. Daarentegen wist PSV zeven van de laatste acht officiële wedstrijden te winnen. Pontes hecht er niet te veel waarde aan. "We hebben gezien dat ploegen die in vorm zijn wedstrijden verliezen, en het tegenovergestelde. Het hangt allemaal af van de dynamiek tijdens de wedstrijd", wordt de oefenmeester van Sporting geciteerd door A Bola.

"We weten van tevoren al wel dat we een ploeg treffen met veel collectieve kwaliteit, die veel kracht heeft in de voorhoede. Maar ze hebben achterin wat zwaktes liggen. Die combinatie is kenmerkend voor het Nederlandse voetbal", voegt Pontes eraan toe. PSV werkt dit seizoen met een begroting van naar schatting 78,5 miljoen euro, terwijl Sporting het moet doen met 70 miljoen. "Maar als we elkaar op het veld treffen, dan spelen de begrotingen en het verleden geen rol", verzekert hij. "Het gaat om het moment."

Volgens verdediger Luís Neto mag de wisseling van de wacht bij Sporting geen excuus zijn voor een mindere prestatie. "We moeten ons kunnen aanpassen aan de veranderingen", benadrukt hij. "Als je op het hoogste niveau speelt, moet je voorbereid zijn op veranderingen. Het heeft geen negatief effect op de groep, want in het voetbal heb je hiermee te maken." Volgens Luís Neto ontlopen de ploegen in Groep D, naast PSV en Sporting ook LASK Linz en Rosenborg BK, elkaar niet veel. "Ik denk dat de verschillen in de groep heel klein zijn. PSV is een sterke tegenstander en we hebben al een idee van hun speelstijl. Het is een team met snelle, nieuwe spelers die gretig zijn. Het is een club die gewend is aan het spelen van zulke wedstrijden. Het wordt een mooie wedstrijd tussen twee grote teams."