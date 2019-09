Maldini: ‘We hebben overwogen om een bod neer te leggen bij PSV’

AC Milan heeft in de afgelopen transferperiode overwogen om een bod bij PSV neer te leggen voor Hirving Lozano, zo verklaart technisch directeur Paolo Maldini woensdag in een interview met TUDN. Door een verandering in het spelsysteem liet de Milanese grootmacht de interesse in de aanvaller echter varen. Lozano maakte uiteindelijk voor circa veertig miljoen euro de overstap naar Napoli.

“We hebben Lozano meermaals bekeken en hebben er serieus over nagedacht om hem te kopen”, aldus Maldini. “We hebben met zijn zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.) gesproken, maar door onzekerheid over zijn ideale positie in de aanval ging de deal uiteindelijk niet door. Afgelopen seizoen speelden we in een 4-3-3-systeem en dat was ideaal geweest voor Lozano. Dat is echter niet meer het geval.” Milan-trainer Marco Giampaolo kiest deze jaargang voor een 4-3-1-2-systeem in het San Siro.

“Lozano was afgelopen zomer een serieuze optie voor ons, maar hij koos met Napoli uiteindelijk voor een andere grote club”, vervolgt Maldini, die verwacht dat de voormalige PSV’er onder trainer Carlo Ancelotti tot zijn recht komt in Napels. “Ancelotti is een ware maestro die ervoor zorgt dat Lozano op zijn beste en meest natuurlijke positie terechtkomt bij Napoli.”

Lozano was lange tijd tweede keus voor Napoli, dat volgens de Italiaanse media vol inzette op de komst van James Rodríguez. De aanvallende middenvelder van Real Madrid, in de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan Bayern München, werd echter niet opnieuw uitgeleend dan wel verkocht door de Koninklijke. Napoli verlegde derhalve de aandacht naar Lozano, die in het San Paolo een vijfjarig contract tekende.