Ajax introduceert Lasse Schöne Trophy: ‘Een hele mooie waardering’

Lasse Schöne vertrok afgelopen zomer na zeven jaar trouwe dienst bij Ajax, maar zijn naam zal in de komende jaren nog vaak vallen in Amsterdam. De huidige koploper van de Eredivisie laat woensdagmiddag namelijk weten dat de prijs van het Doelpunt van de Maand wordt omgedoopt tot de ‘Lasse Schöne Trophy’.

Schöne speelde in totaal 287 officiële wedstrijden namens de Amsterdammers en won door zijn doelpunten tijdens die optredens een aantal keer de prijs voor Doelpunt van de Maand. In 2017 en 2019 ging hij, dankzij respectievelijk een rake vrije trap in de eerste minuut tegen Feyenoord en een vrije trap van dicht bij de zijlijn tegen Real Madrid, ook aan de haal met de trofee voor Doelpunt van het Jaar.

Ajax neemt het aankomend weekend op tegen titelconcurrent PSV.

Ajax heeft nu besloten om als ‘eerbetoon’ de Lasse Schöne Trophy te vernoemen naar de naar Genoa vertrokken middenvelder. De Deen zelf is onder de indruk van het gebaar: “Ik ben zeer vereerd dat de winnaar van het Doelpunt van de Maand voortaan de Lasse Schöne Trophy ontvangt.”

“Een heel mooie waardering. Ik hoop dat er nog veel mooie goals en winnaars gaan komen.” De eerste winnaar van de Lasse Schöne Trophy zal later op de woensdag bekendgemaakt worden. Alle scorende Ajacieden, van de jeugd tot de vrouwen en de hoofdmacht, komen in aanmerking voor de prijs.