‘MVP’ Cillessen evenaart record tijdens verrassende overwinning op Chelsea

Ajax begon het Champions League-avontuur dinsdagavond met een 3-0 overwinning op Lille OSC en in dezelfde groep rekende Valencia tegelijkertijd af met Chelsea, dat met 0-1 werd verslagen op Stamford Bridge. Los Che kenden door het ontslag van trainer Marcelino een rommelige aanloop richting het duel en waren ook niet de bovenliggende partij in Londen. Het krachtsverschil tussen de twee ploegen wordt wellicht nog wel het best weergegeven door de uitverkiezing van Jasper Cillessen tot Most Valuable Player.

Valencia laat een dag na de wedstrijd via de officiële kanalen namelijk weten dat de doelman door de UEFA is aangewezen tot ‘MVP’ van de wedstrijd. De eerder deze zomer van Barcelona overgenomen doelman was goed voor maar liefst zes reddingen en evenaarde daarmee zijn persoonlijke record in de Champions League. Onder meer Willian, Olivier Giroud en Marcos Alonso slaagden er niet in om Cillessen, die twee keer eerder tot zes reddingen kwam in het miljardenbal, te passeren. In de slotfase kwam de keeper bovendien goed weg toen Ross Barkley een strafschop via de lat over zijn doel schoot.

Valencia kende door het ontslag van trainer Marcelino een hectische aanloop naar het duel.

In het shirt van Ajax maakte Cillessen al eens zes reddingen in een wedstrijd tegen Barcelona, terwijl hij vorig seizoen in dienst van de Catalanen tegen Tottenham Hotspur opnieuw tot zes reddingen kwam. Die wedstrijd, waarin hij pogingen van onder meer Heung-Min Son, Christian Eriksen, Harry Kane en Lucas Moura frustreerde, was bovendien zijn laatste optreden in de Champions League tot dinsdagavond.

Valencia heeft door de zege op the Blues drie punten na zijn eerste wedstrijd en kan zich nu gaan voorbereiden op het bezoek van Ajax, dat voor woensdag 2 oktober op het programma staat.