‘Neymar wilde hier niet meer zijn, dus die woede begrijp ik ergens wel'

Neymar werd in de afgelopen transferperiode meermaals gelinkt aan Barcelona en de Spaanse kampioen stuurde zelfs een topdelegatie naar Parijs om met vertegenwoordigers van Paris Saint-Germain over een transfer te praten. Een deal tussen beide clubs kwam echter nooit van de grond, al is dat volgens PSG-trainer Thomas Tuchel zeker niet de schuld van Neymar.

“Hij (Neymar, red.) wilde hier niet meer zijn en hij heeft er dan ook alles aan gedaan om de club te verlaten”, zegt Tuchel in een interview met DAZN. “Dat heeft zijn populariteit bij de supporters geen goed gedaan, dat was ook wel te merken (tegen Racing Strasbourg, red.). Die woede kan ik ergens ook wel begrijpen” Neymar, die afgelopen weekeinde tegen Strasbourg voortdurend werd uitgefloten door de aanhang van PSG, maakte in blessuretijd met een halve omhaal de winnende treffer (1-0).

Thomas Tuchel: 'Ik heb nooit een probleem gehad met Neymar bij Paris Saint-Germain'

“Desondanks heb ik als trainer maar met hem samen te werken”, aldus Tuchel, die er nooit aan heeft getwijfeld om Neymar op te stellen. “Onze relatie heeft nooit onder druk gestaan, daarom was het ook makkelijk om hem speeltijd te geven. Hij heeft zich ook altijd professioneel opgesteld. Ik denk dat de beslissing om hem niet aan Barcelona te verkopen een opluchting was, ook al was het tegen de uitdrukkelijke wens van Neymar.”

“Neymar moet zich gewoon weer op zijn werk hier focussen, als atleet heeft hij nou eenmaal geen andere keuze. Neymar is gelukkig nog steeds hongerig naar succes en wil daarom altijd winnen”, stelt Tuchel, die voorspelt dat de aanvaller nog wel vaker met fluitconcerten te maken krijgt. “Daar moet hij zich van afsluiten, het is niet anders. Daar moeten we allemaal mee leren omgaan in de thuiswedstrijden, je ertegen verzetten is zinloos.” PSG opent het Champions League-seizoen woensdagavond tegen Real Madrid, maar vanwege een schorsing ontbreekt Neymar bij de Franse kampioen.