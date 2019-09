‘Matthijs de Ligt en ik moeten tegenovergestelde doen van wat we gewend zijn’

Juventus neemt het woensdagavond op tegen Atlético Madrid en voor de twee clubs wordt het het tweede Champions League-seizoen op rij dat zij tegenover elkaar staan. De twee grootmachten troffen elkaar in de afgelopen voetbaljaargang ook al in de achtste finales van het miljardenbal, waarbij de Italianen uiteindelijk aan het langste eind trokken.

Sindsdien is er het nodige veranderd bij de twee ploegen. Zo verloor Atlético Diego Godín aan Internazionale, terwijl Giorgio Chiellini vanwege een zware blessure voorlopig niet inzetbaar is bij Juventus. Leonardo Bonucci probeert het gemis van zijn landgenoot zo goed mogelijk op te vangen: “Dat zijn twee leiders. Het wegvallen van Giorgio is een groot verlies voor ons, zowel op het veld als in de kleedkamer. Godín is een uitstekende verdediger en ik bewonder zijn kwaliteiten”, vertelt hij tijdens een persmoment.

“Atlético is een belangrijke speler kwijtgeraakt, maar zij zijn verder gegaan en wij gaan proberen om het gemis van Giorgio op te vangen.” Bonucci vormde door het wegvallen van Chiellini de afgelopen weken samen met nieuwkomer Matthijs de Ligt het hart van de verdediging, maar de kritieken in de Italiaanse pers op de Oranje-international waren niet altijd even lovend. Bonucci denkt echter dat zijn nieuwe ploeggenoot tijd nodig heeft.

“De Ligt maakt momenteel een gewenningsperiode door, net als ikzelf om eerlijk te zijn, aangezien de trainer (Maurizio Sarri, red.) ons vraagt om min of meer het tegenovergestelde te doen van wat we gewend zijn in de verdediging. Spelen in de Champions League wordt misschien zelfs wel makkelijker voor ons, aangezien we tegen teams zullen spelen die zelf ook initiatief nemen, in plaats van alleen maar naar achteren lopen en verdedigen. We willen Sarri’s ideeën uitvoeren en genieten van het balbezit”, gaat Bonucci verder.

De stopper won vooralsnog zeven landstitels met la Vecchia Signora, maar de Champions League ontbreekt nog in zijn prijzenkast. Toch zou hij dit seizoen het landskampioenschap niet zomaar willen opgeven voor winst van het miljardenbal: “Ik houd de titels die ik heb gewonnen dicht bij mijn hart en wil ze voor niets loslaten. We hebben dit seizoen een geweldig team en kunnen meedoen voor alle prijzen. Wanneer je het shirt van Juventus draagt, kun je niet iets opgeven in ruil voor een andere prijs. We zullen gedurende het seizoen te maken krijgen met pieken en dalen, maar ik zou nooit het ene resultaat inruilen voor het andere.”