Cristiano Ronaldo: ‘Vergeef me dat ik toen niet naar die club ben gegaan’

Cristiano Ronaldo had in 2003 ook voor Arsenal kunnen kiezen, zo verklaart de aanvaller van Juventus in een uitgebreid interview met ITV. Toenmalig manager Arsène Wenger wilde de Portugees dolgraag naar the Gunners halen, maar Sir Alex Ferguson, destijds zijn collega bij Manchester United, slaagde er uiteindelijk in om Ronaldo los te weken bij Sporting Portugal.

“Ik was slechts een stap verwijderd van een overgang richting Arsenal. Ik wil mijn excuses aanbieden, vergeef me dat ik toen niet naar Arsenal ben gegaan”, zegt Ronaldo met een kwinkslag tegen ITV-presentator en Arsenal-supporter Piers Morgan. “De deal ging uiteindelijk niet door, al heb ik veel respect voor Arsenal en Arsène Wenger en wat ze voor mij overhadden.” Wenger heeft er naar eigen zeggen nog steeds spijt van dat Ronaldo niet voor de Londense club koos, want hij had volgens de Fransman de geschiedenis van de club kunnen veranderen.

Cristiano Ronaldo blijft ook op 34-jarige leeftijd nog steeds records breken

“In het voetbal weet je echter nooit wat er gaat gebeuren, zo is het leven nu eenmaal”, aldus Ronaldo. “Desondanks heb ik veel waardering voor Arsenal, wat in mijn ogen een fantastische club is. En ook omdat jij (Piers Morgan, red.) een supporter van die club bent.” Om er gelijk al knipogend aan toe te voegen.“En nu ben je een fan van Juventus.” Ronaldo bracht uiteindelijk zes seizoenen door bij Manchester United en tekende in 2009 voor Real Madrid. Sinds 2018 speelt de routinier uit Portugal voor Juventus.

Ronaldo is op 34-jarige leeftijd naar steeds hongerig naar succes. “Ik ben verslaafd aan succes en ik denk niet dat dat een slechte eigenschap is. Het is alleen maar positief en het werkt ook nog eens motiverend. Je kunt beter stoppen als je niet meer gemotiveerd bent.” Ronaldo veroverde vijfmaal de Champions League en kroonde zich in 2016 met Portugal tot Europees kampioen. Daarnaast staan er 145 individuele prijzen op zijn palmares.