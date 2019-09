Xavi wijst opvolger van Messi aan: ‘Hij kan de allerbeste worden’

Volgens manager Josep Guardiola is het zinloos om Raheem Sterling te vergelijken met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, maar Xavi is een andere mening toegedaan. De oud-speler van Barcelona denkt dat de aanvaller van Manchester City kan uitgroeien tot de beste speler ter wereld, mochten Messi en Ronaldo op termijn een punt achter hun loopbaan zetten.

“Messi en Ronaldo zijn al ontzettend lang dominant aanwezig in de Voetballer van het Jaar-verkiezingen, het is moeilijk om de tijd voor hen nog voor de geest te halen”, zegt Xavi in gesprek met de Daily Mirror. “In mijn optiek is Messi de beste speler ooit en hoewel ze beiden (Messi en Ronaldo, red.) nog op topniveau acteren, er komt een tijd dat een opvolger zich aandient.”

Josep Guardiola vindt het zinloos om Raheem Sterling te vergelijken met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo

“Wat dat betreft denk je aan jonge spelers die in de toekomst kunnen worden verkozen tot beste speler ter wereld”, vervolgt Xavi zijn relaas. “Daarbij denk ik aan Neymar, Kylian Mbappé, Mohamed Salah en natuurlijk ook Raheem Sterling. Ik denk dat Sterling de beste papieren heeft om uit te groeien tot de allerbeste speler ter wereld. Hij is altijd al een goede en gevaarlijke speler geweest en onder Pep is hij een van de beste spelers ter wereld geworden.”

Xavi speelde enige jaren onder Guardiola toen laatstgenoemde trainer was van Barcelona. De oud-middenvelder weet daarom hoe de Spaanse manager te werk gaat. “Ik denk dat hij vanaf zijn entree bij Manchester City intensief aan de slag is gegaan met Sterling, om vooral aan zijn zwakke punten te werken. Daar plukt Sterling nu de vruchten van. Hij is nog jong (24 jaar, red.) en heeft nog steeds enorm veel potentie.”