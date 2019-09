‘Het is niet slim, maar het is geen reden om iemand te ontslaan’

John Stegeman ramde onlangs met zijn auto een lantaarnpaal en uit onderzoek bleek dat de trainer van PEC Zwolle driemaal de toegestane hoeveelheid alchol in zijn bloed had. PEC ontsloeg Stegeman niet op staande voet, maar zijn reputatie liep wel een flinke deuk op. Ron Jans, tegenwoordig coach van FC Cincinnati, hoorde vanuit de Verenigde Staten over het rumoer rondom zijn oude club.

“Dat wat hij heeft gedaan niet slim is, is veel te voorzichtig uitgedrukt”, laat Jans weten aan De Telegraaf. “Maar ik vind het geen reden om iemand te ontslaan. Vooropgesteld, er zijn gelukkig geen ernstige ongelukken gebeurd. Maar als het je overkomt, moet je het boetekleed aantrekken en dat heeft John absoluut gedaan.” Stegeman maakte kort na het incident excuses aan de spelers en alle medewerkers van PEC.

“Het moet je niet overkomen in een publieke functie. De mensen zullen John altijd aan dit verhaal blijven herinneren, dat is heel vervelend. Voor hem is het nu afsluiten en doorgaan en dat zal hij zeker doen”, aldus Jans, die tussen 2013 en 2017 als trainer aan PEC verbonden was. Hij werd vorige maand aangesteld als trainer van Cincinnati.

Jans kon de eerste wedstrijd van PEC na het incident rondom Stegeman maar half volgen. “We kwamen ’s nachts terug en PEC speelde kwart over zes Amerikaanse tijd tegen RKC Waalwijk”, zo verklaart de voormalige oefenmeester van de Blauwvingers. “Met de rust stond PEC met 1-2 achter, maar ik was zo slaperig. Toen ik wakker werd, was het ineens 6-2 geworden.”