Twaalfvoudig Oranje-international Fernando Ricksen (43) overleden

Fernando Ricksen is op 43-jarige leeftijd overleden, zo maakt zijn oude club Rangers FC woensdagmiddag bekend. De oud-speler van Fortuna Sittard, AZ, Rangers en Zenit Sint-Petersburg werd in 2013 gediagnosticeerd met de progressieve spierziekte ALS. Ricksen speelde in clubverband 452 wedstrijden in het profvoetbal, waarin hij 33 keer scoorde. De voormalig rechtsback annex middenvelder kwam twaalf keer uit voor het Nederlands elftal.

Ricksen maakte in 1993 zijn debuut in het betaalde voetbal bij Fortuna Sittard. Met de Limburgse club behaalde hij in 1995 het kampioenschap in de Eerste Divisie. In 1997 besloot Ricksen zich aan te sluiten bij het gedegradeerde AZ. Hij speelde drie seizoenen bij de Alkmaarders en werd met de club in 1998 wederom kampioen van het tweede profniveau in Nederland.

In 2000 verkaste Ricksen naar Rangers, waar hij in zes seizoenen tijd uitgroeide tot clubicoon. Hij werd daar twee keer landskampioen, won tweemaal de beker en driemaal de League Cup. In 2005 werd hij verkozen tot Speler van het Seizoen in Schotland. In 2006 volgde een transfer naar Zenit, waar hij vier prijzen won, namelijk de landstitel (2007), de UEFA Cup en de Russische en Europese Super Cup (2008).

Ricksen domineerde vaak het nieuws vanwege zijn soms buitensporige gedrag, zowel binnen als buiten de lijnen. De oud-international gebruikte in zijn laatste maanden in Rusland naast drank ook veel drugs. Hij werd bij een dopingcontrole betrapt op sporen van cocaïne en werd een jaar geschorst. Vanwege zijn onprofessionele gedrag werd hij in 2003 na twaalf interlands ook weggestuurd bij Oranje door toenmalig bondscoach Dick Advocaat, die hij ook als trainer meemaakte bij Rangers en Zenit.

Na zijn schorsing was Ricksen nog drie seizoenen actief bij Fortuna, alvorens hij in 2013 definitief stopte. Het leven van de oud-voetballer was in rustiger vaarwater terechtgekomen, aangezien hij zijn drank- en drugsgebruik onder controle kreeg. In zijn geautoriseerde biografie Vechtlust, opgetekend door Vincent de Vries en uitgebracht in 2013, blikte Ricksen uitvoerig terug op zijn turbulente leven. Het boek was bedoeld om definitief een streep onder het verleden te zetten.

Ricksen vormde de laatste jaren een gelukkig gezin met Veronika en dochter Isabella. Hij begon stappen te zetten in het trainersvak toen hij in 2013 werd geconfronteerd met de diagnose ALS. Ricksen bleef, net als in zijn spelersloopbaan, strijdlustig en zei dat hij als eerste persoon ooit de ziekte zou verslaan. Ricksen, die de laatste maanden van zijn leven in een hospice in Schotland verbleef, is 43 jaar geworden.