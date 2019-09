‘Van Bommel ziet dat mogelijkheden daar groter zijn en dat irriteert hem’

Ajax begon het Champions League-avontuur vorig seizoen met een overtuigende overwinning op AEK Athene, waarna een paar dagen later in de Eredivisie kansloos werd verloren van PSV. Dit weekend staat, vijf dagen na de klinkende 3-0 tegen Lille OSC van dinsdagavond, opnieuw de topper in Eindhoven op het programma en Aad de Mos voorziet eenzelfde soort scenario als in de afgelopen voetbaljaargang. De trainer in ruste gaat er namelijk van uit dat de Amsterdammers opnieuw klop zullen krijgen in het Philips Stadion.

“Mark van Bommel heeft een grote hekel aan Ajax, pompt de hele boel op en maakt er de wedstrijd van het jaar van”, steekt De Mos in gesprek met De Telegraaf. “Hij heeft een natuurlijke aversie tegen Ajax. Dat had hij als speler al en in de ArenA steeg hij altijd boven zichzelf uit. Nu ziet hij als coach dat de financiële mogelijkheden in Amsterdam veel groter zijn en dat irriteert hem.”

Erik ten Hag was dinsdagavond tevreden over het spel van zijn ploeg tegen Lille OSC.

Volgens De Mos vormt dit voor Van Bommel de ‘ideale drijfveer om Ajax een poepie te laten ruiken’. Hij verwijst bovendien naar de laatste confrontatie tussen de twee ploegen, waarin Ajax met een man minder uiteindelijk de overwinning uit het vuur wist te slepen. “Vergeet niet dat PSV vorig seizoen na de rode kaart van Noussair Mazraoui in de Johan Cruijff ArenA dé kans heeft gehad om het kampioenschap te beslissen. Dat wrijft hij er ook nog wel eventjes in bij zijn spelers.”

PSV speelt voordat de confrontatie met Ajax op het programma staat donderdagavond nog tegen Sporting Portugal in de Europa League. De Mos merkt echter dat het vizier al grotendeels gericht is op de kraker van zondagmiddag. “Van Bommel is het vuurtje al aan het aanwakkeren. De fans zijn helemaal geladen, want ze geloven er na de komst van Kostas Mitroglou, de doorbraak van Donyell Malen in Oranje en de goede resultaten weer in.” De oud-trainer van Ajax en PSV gelooft echter niet dat de Eindhovenaren uiteindelijk kampioen zullen worden. “Iedereen gelooft hier echt in de landstitel. Ze gaan het niet redden, maar ze geloven er wel in, de leiding ook.”