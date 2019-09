Cristiano Ronaldo: ‘Ik denk dat ik het verdien om er meer te winnen dan Messi’

Cristiano Ronaldo mocht vooralsnog vijf keer de Ballon d’Or mee naar huis nemen en heeft de prijs daardoor net zo vaak gewonnen als zijn eeuwige rivaal Lionel Messi. Als het aan de aanvaller van Juventus ligt, blijft het daar echter niet bij en neemt hij in de komende jaren definitief afstand van de sterspeler van Barcelona.

“Messi is een fantastische kerel en een fantastische speler. Hij is de geschiedenisboeken van het voetbal ingegaan, maar ik denk dat ik er zes, zeven of acht moet winnen om boven hem te eindigen. Dat zou ik geweldig vinden en ik denk ook dat ik dat verdien”, vertelt Ronaldo in gesprek met ITV. De twee stonden in de afgelopen jaren als spelers van Real Madrid en Barcelona regelmatig tegenover elkaar op het veld en in die wedstrijden liepen de gemoederen vaak hoog op.

Cristiano Ronaldo - Koning van Europa

Ronaldo omschrijft zijn relatie met Messi buiten de lijnen echter als ‘goed’. “We zijn geen vrienden, maar we delen dit podium al wel vijftien jaar. Ik heb een goede verstandhouding met hem en ik weet dat ik door hem een betere speler ben geworden, andersom is dat ook zo.” De Portugees, die Messi, zijn beste tegenstander ooit noemt, hoopt dat hijzelf zal worden herinnerd als een van de beste voetballers aller tijden.

“Ik weet zeker dat ik de geschiedenisboeken van het voetbal in zal gaan voor wat ik heb gedaan en voor wat ik nu nog steeds doe, als een van de beste spelers aller tijden. Voor sommigen zal ik de beste aller tijden zijn, maar het maakt ook niet uit als anderen iemand anders als de nummer een zien en ik op de tweede plek kom. Ik weet dat ik gezien zal worden als een van de beste voetballers ooit.”