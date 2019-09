Virgil van Dijk ontkent geruchten: ‘Er is niks aan de hand, dus ‘that’s it’’

In Engeland verschenen onlangs berichten dat Virgil van Dijk binnen afzienbare tijd zijn handtekening zal zetten onder een nieuw contract bij Liverpool. Beide partijen zouden een akkoord hebben bereikt over een nieuwe zesjarige verbintenis. Van Dijk verwijst die geruchten nu in gesprek met Sky Sports naar het rijk der fabelen, door te stellen dat hij van niets weet.

“Er is niks aan de hand, dus that’s it”, antwoordt Van Dijk op vragen over de vermeende contractonderhandelingen. De 28-jarige verdediger krijgt vervolgens de vraag of hij graag met Liverpool in gesprek wil over een langer verblijf. “Dat is niet aan mij. Ik heb enkele berichten in de media gezien, waarin gesteld werd dat er al een akkoord bestond over een nieuw contract.”

“Maar we zijn niet eens met elkaar in gesprek. Het enige dat ik op dit moment doe, is focussen op de wedstrijden en dan zien we wel wat er in de toekomst gaat gebeuren”, stelt de aanvoerder van Oranje. Zijn huidige contract bij Liverpool loopt voorlopig nog door tot medio 2023. The Reds telden anderhalf jaar geleden ruim 84 miljoen euro neer om Van Dijk over te nemen van Southampton. Sindsdien kwam hij tot tachtig officiële wedstrijden voor Liverpool, met wie hij vorig jaar de Champions League wist te winnen.

Liverpool en Van Dijk begonnen dinsdagavond echter weinig gelukkig aan de nieuwe editie van het miljardenbal. The Reds gingen in het Stadio San Paolo met 2-0 onderuit tegen Napoli. De tweede treffer van i Partenopei kwam tot stand door een slippertje van Van Dijk, die Fernando Llorente in staat stelde om het duel te beslissen.