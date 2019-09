Klopp laat fout Van Dijk buiten beschouwing en wijst naar andere oorzaak

Liverpool kende dinsdagavond een tegenvallende start van het hoofdtoernooi van de Champions League. De winnaar van vorig seizoen ging met 2-0 onderuit op bezoek bij Napoli, mede door een fout van Virgil van Dijk. Jürgen Klopp, manager van the Reds, is voornamelijk niet te spreken over het besluit van scheidsrechter Felix Brych om de bal na 82 minuten spelen op de stip te leggen.

De Duitse arbiter zag een overtreding van Andrew Robertson op José Callejon, waardoor Napoli een buitenkans kreeg op de openingstreffer. “Wat kan ik zeggen? Voor mij was het duidelijk dat dit geen strafschop was, omdat Callejon springt voordat er contact is. Maar dat kunnen we niet veranderen. We moeten kritisch op ons eigen spel zijn, we hadden het beter kunnen doen”, zegt Klopp in gesprek met BT Sport. “Zij hebben veel goed gedaan op veel momenten. Wij hebben ook goed gespeeld, maar verzuimden de kansen af te maken.”

“Er waren momenten waarop we een vrije trap hadden gewild. Ik begrijp niet waarom er niet wordt gefloten voor overtredingen op Sadio Mané. Je denkt: wat gebeurt er hier? Er was van beide kanten veel respect, wij hebben over het algemeen goed verdedigd. Iedere bal die we verloren, was direct dreigend”, vervolgt de Duitse oefenmeester. “Dit zou pijn moeten doen, omdat we kansen hebben gehad om de wedstrijd te winnen. Dit was veel beter dan vorig seizoen, toen ze in de laatste minuten met 1-0 van ons wonnen. We hebben de wedstrijd bij vlagen gecontroleerd.”

Waar Klopp geen woord rept over de fout van Van Dijk, die de 2-0 van Fernando Llorente inleidde, brengt Rio Ferdinand het in de studio van BT Sport wel ter sprake. “Hij had waarschijnlijk anders gehandeld als Liverpool niet op achterstand stond. Daarom probeert hij de bal in het spel te houden, omdat de tijd wegtikt. Daar wordt hij uiteindelijk voor gestraft. Het is afgelopen jaar amper voorgekomen dat we het zo over Van Dijk moeten hebben. Hij heeft een fout gemaakt, maar daar hoef je hem niet voor te vermoorden.”

Napoli-trainer Carlo Ancelotti was na afloop als vanzelfsprekend beter te spreken dan diens collega. “Ik heb tegen Klopp gezegd dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Want als je hier verliest, win je uiteindelijk de Champions League. Ik heb het hem verzekerd”, wijst Ancelotti in gesprek met Sky Italia naar vorig seizoen. “Ik wil een team zien dat gelooft in de eigen kwaliteiten, dat vond ik goed. Het spel van Llorente hielp, want de spelers waren moe en de aanleiding voor de strafschop kwam uit een lange bal. Dat is normaal gesproken niet ons spel, maar het is geen schande om af en toe zo te spelen.”