Tiener na historische prestatie in CL: ‘Hoop dat we het nieuwe Ajax worden’

Erling Braut Haland kende dinsdagavond een buitengewoon debuut in de Champions League. De negentienjarige Noorse spits verzorgde namens Red Bull Salzburg een zuivere hattrick in het met 6-2 gewonnen duel met Racing Genk. Haland hoopt dat de regerend kampioen van Oostenrijk dit seizoen de prestatie van Ajax in het miljardenbal kan evenaren.

“Alles is mogelijk. We hebben allemaal Ajax gezien vorig seizoen, het zou mooi zijn als wij het nieuwe Ajax kunnen worden. Maar we weten dat er heel veel goede teams zijn. Het is lastig, maar alles is mogelijk”, zegt Haland op de website van de UEFA. De spits schreef geschiedenis door als eerste tiener ooit meer dan één keer te scoren bij zijn Champions League-debuut. Red Bull Salzburg, dat overigens in Europees verband FC Salzburg heet, nam Haland in januari over van Molde FK. Dit seizoen was hij in negen officiële wedstrijden reeds goed voor zeventien doelpunten en vijf assists.

“Dit is het gekste wat ik ooit heb gedaan in mijn leven. De fans vandaag, oh my god. Ik had kippenvel zodra ik het veld opstapte, zo’n gevoel heb ik nog nooit in mijn lichaam gevoeld”, vertelt de jonge spits. Hij kan op lof van zijn trainer Jesse Marsch rekenen. “Positief, energiek en elektrisch. Haland is een geweldige speler, maar bovenal een fantastische jongeman. Hij werkt keihard en laat zijn teamgenoten lachen. We mogen van geluk spreken dat hij hier is en als we hem fit kunnen houden, kan hij alleen maar beter worden.”

“Hij is fenomenaal. Het is op de training heel lastig om tegen hem te spelen, je moet simpelweg overtredingen maken. Hij heeft opnieuw bewezen dat hij absoluut een van de beste spitsen ter wereld zal worden”, voegt ex-Ajacied Maximilian Wöber, tegenwoordig in dienst van Red Bull Salzburg, toe. In gesprek met VG deelt hij een hilarische anekdote. “Erling is gek. Onze aanvoerder (Andreas Ulmer, red.) liep een dag voor de wedstrijd met zijn dochter. Opeens stopt er een auto, het raampje ging naar beneden. Erlin zat erin en luisterde naar de hymne van de Champions League.”