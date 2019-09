Ansu Fati ruilt Barcelona mogelijk maand in voor Brazilië

Ansu Fati (16 jaar, 321 dagen) is na dinsdagavond de jongste speler ooit van Barcelona in de Champions League. De aanvaller brak in het uitduel met Borussia Dortmund het clubrecord van Bojan Krkic (17 jaar, 22 dagen). Fati is in een paar weken tijd tot een heuse sensatie uitgegroeid: de aanvaller profiteerde van blessureleed van Lionel Messi, Luis Suárez en Ousmane Dembélé, maar liet tegelijkertijd ook zijn waarde voor het team van Ernesto Valverde zien.

De kans is echter groot dat Fati wekenlang niet tot de beschikking van Barcelona zal staan. Spaanse media verzekeren dat de Spaanse voetbalbond (RFEF) goede hoop heeft dat de aanvaller spoedig over een Spaans paspoort zal beschikken. Hij zag het levenslicht in Guinee-Bissau, maar speelde nog nooit voor zijn vaderland. Mocht hij het paspoort verkrijgen, dan is de kans groot dat hij door bondscoach David Gordo wordt geselecteerd voor het WK Onder-17 in Brazilië.

Het mondiale jeugdtoernooi wordt tussen 26 oktober en 17 november afgewerkt. Ervan uitgaande dat Spanje traditioneel ver zal komen én Fati deel zal uitmaken van de selectie, mist de aanvaller praktisch een maand lang diverse wedstrijden van Barcelona: vijf duels in LaLiga (tegen Eibar, Real Madrid, Real Valladolid, Levante en Celta de Vigo) en de duels met Slavia Praag in de Champions League.

“Ik heb niet met Fati gesproken, maar ik weet dat hij voor Spanje wil spelen”, vertelde Gordo dinsdagavond laat. “Daar zijn we het allemaal over eens en we willen ook graag dat het gebeurt. Op 25 september maken we een voorselectie bekend. Het idee is dat Fati het toernooi meemaakt, hopelijk kunnen we op hem rekenen. Hij leeft voor het voetbal. Zijn leeftijdsgenoten zijn vol lof over hem. Fati kan ook voor een andere selectie spelen, maar hij wil voor Spanje spelen en we doen er alles aan om dit mogelijk te maken.”

Oud-voetballer Xavi is onder de indruk van de manier waarop Fati zich de voorbije weken heeft geprofileerd. “Ik had al goede verhalen over hem gehoord, maar het is werkelijk ongelooflijk hoe hij op zestienjarige leeftijd het verschil kan maken. Ik was achttien toen ik debuteerde, maar hij is twee jaar jonger, scoort en geeft assists. Hij neemt beslissingen op het juiste moment. Als alles goed gaat, is dit een voetballer die ons veel plezier gaat bezorgen”, zo verzekerde de oefenmeester van Al-Sadd.