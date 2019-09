Valentijn Driessen ziet keerzijde in ‘international expansieverhaal’ van Ajax

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Lille OSC kondigde Ajax het nieuwe Champions League-seizoen aan met paginagrote advertenties in Brazilië, Argentinië, de Verenigde Staten en Mexico. Valentijn Driessen spreekt van een ‘spraakmakende actie van de marketingafdeling’ en stelt dat Ajax zijn begroting in de komende jaren nog wil verdubbelen. Het ‘hele international expansieverhaal’ heeft volgens de journalist van De Telegraaf ook een keerzijde.

Eerder plaatste Ajax dergelijke advertenties in Spaanse kranten, rond de presentatie van Frenkie de Jong bij Barcelona. Er reden destijds tevens bestickerde bussen in de Spaanse stad rond. “Met die activiteiten smeedt Ajax het ijzer nu het heet is en de internationale uitstraling mede door sociale media hoogtes bereikt, die doet denken aan de tijd halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw toen Ajax voor het laatst heerste in Europa’, schrijft Driessen in De Telegraaf. Hij merkt op dat Ajax nu alleen andere continenten opzoekt, allemaal om internationaal als A-merk gezien te worden.

In the Zone | Sergino Dest: ‘Hij heeft ons echt in de game gehouden’

“Een merk dat de vergelijking kan doorstaan met de grote clubs uit de grote voetballanden en waar verenigingen als Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Bayern München en Juventus niet omheen kunnen als ze nieuwe initiatieven ontplooien, zoals bijvoorbeeld een intercontinentaal equivalent van de Champions League”, stelt de journalist. Uiteindelijk moet het ook commercieel grote voordelen hebben, waardoor de begroting verder opgeschroefd zou moeten worden. “In vergelijking met andere A-categorieclubs in Europa moet gedacht worden aan een verdubbeling de komende jaren, zodat de tweehonderd miljoen euro wordt aangetikt.”

“Dit hele internationale expansieverhaal heeft ook een keerzijde, een sportieve keerzijde”, zo plaatst Driessen een kanttekening. “Hoe past de jeugdopleiding van Ajax hierin? Toch een van de belangrijkste pijlers onder de club. Blijft er ruimte voor zelfopgeleide spelers om zich bij Ajax te ontwikkelen en kansen te krijgen? Want het is vanzelfsprekend dat alle buitenlandse aankopen toptalenten in de weg staan, terwijl juist die filosofie, in combinatie met de prestaties, vorig seizoen Ajax zoveel goodwill heeft opgeleverd.”