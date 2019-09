Nicolás Tagliafico erkent: ‘Soms maak ik een doelpunt en denk ik: ‘wat nu?’’

Nicolás Tagliafico kijkt met gemengde gevoelens terug op de eerste groepswedstrijd van Ajax in de groepsfase van de Champions League. Het team van Erik ten Hag won weliswaar met 3-0 van Lille OSC werd met 3-0 verslagen, maar de Fransen hadden zomaar een of meerdere doelpunten kunnen maken, zo beseft ook de maker van de 3-0.

“Soms moeten we de bal langer in bezit houden. Na de derde goal moeten we rustiger spelen. Daarna stonden we niet goed en moeten we meer verantwoordelijkheid nemen”, vertelt Tagliafico in gesprek met AT5. Hoewel de uitslag in de Johan Cruijff ArenA anders doet vermoeden, was het geen makkelijke wedstrijd. “Nee, het was zeker niet makkelijk. Thuis moeten we het spel maken en winnen. We moeten de wedstrijd onder controle hebben.”

“De eerste helft was goed. De tweede helft ook wel, maar soms moeten we beter staan en meer rust aan de bal hebben.” Tagliafico nam de 3-0 voor zijn rekening, drie dagen na zijn dubbelslag tegen sc Heerenveen. Scoren vindt hij leuk, al blijft het wel vreemd om te juichen. “Soms scoor ik en denk ik: wat nu? Wat gebeurt er? Hoe moet ik nu juichen?”

Tagliafico maakt hoe dan ook altijd een C-gebaar voor zijn vriendin Caro. “Het is voor mij niet normaal, maar ik hoop nog vaker te scoren.” Ajax speelt zondag uit bij PSV, dat donderdagavond ook nog tegen Sporting Portugal moet spelen. “Die wedstrijd staat op zichzelf. Of je nou twee dagen meer of minder hebt: het is hetzelfde. Die wedstrijd is een finale en zo zien wij het ook”, oordeelt de Argentijn.